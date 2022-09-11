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Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и в Донбассе - РИА Новости Крым, 11.09.2022
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Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и в Донбассе
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и в Донбассе - РИА Новости Крым, 11.09.2022
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и в Донбассе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, лидеры стран обсудили ситуацию на Украине, в том числе... РИА Новости Крым, 11.09.2022
2022-09-11T17:36
2022-09-11T17:39
владимир путин (политик)
политика
эммануэль макрон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, лидеры стран обсудили ситуацию на Украине, в том числе обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила пресс-служба Кремля.Путин проинформировал французского коллегу о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены. Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.Президенты также обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности. Российский лидер подтвердил позицию о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран. В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), политика, эммануэль макрон
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и в Донбассе

Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине, в том числе обстрелы Запорожской АЭС

17:36 11.09.2022 (обновлено: 17:39 11.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким
Президент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, лидеры стран обсудили ситуацию на Украине, в том числе обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила пресс-служба Кремля.
"Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции. С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями", - говорится в сообщении.
Путин проинформировал французского коллегу о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены. Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.
"Владимир Путин также акцентировал, что украинские силовики, используя поставляемое странами Запада оружие, продолжают целенаправленные массированные обстрелы гражданской инфраструктуры городов Донбасса, в результате которых страдают мирные жители", – отметили в пресс-службе.
Президенты также обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности. Российский лидер подтвердил позицию о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран. В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
 
Владимир Путин (политик)ПолитикаЭммануэль Макрон
 
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