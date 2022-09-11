https://crimea.ria.ru/20220911/putin-obsudil-s-makronom-situatsiyu-na-ukraine-i-v-donbasse-1124472900.html

Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и в Донбассе

Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и в Донбассе - РИА Новости Крым, 11.09.2022

Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, лидеры стран обсудили ситуацию на Украине, в том числе... РИА Новости Крым, 11.09.2022

2022-09-11T17:36

2022-09-11T17:36

2022-09-11T17:39

владимир путин (политик)

политика

эммануэль макрон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, лидеры стран обсудили ситуацию на Украине, в том числе обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщила пресс-служба Кремля.Путин проинформировал французского коллегу о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены. Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ.Президенты также обсудили проблематику глобальной продовольственной безопасности. Российский лидер подтвердил позицию о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран. В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, эммануэль макрон