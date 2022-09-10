https://crimea.ria.ru/20220910/chtob-ne-umeret-so-smekhu-vrach-skazal-pri-kakikh-boleznyakh-opasno-khokhotat-1124460235.html

Чтоб не умереть со смеху: врач сказал, при каких болезнях опасно хохотать

Чтоб не умереть со смеху: врач сказал, при каких болезнях опасно хохотать - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Чтоб не умереть со смеху: врач сказал, при каких болезнях опасно хохотать

Есть заболевания, при которых смех, особенно продолжительный, может быть опасен для здоровья и даже чреват летальным исходом. Об этом в интервью радио Sputnik... РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T19:43

2022-09-10T19:43

2022-09-10T19:43

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Есть заболевания, при которых смех, особенно продолжительный, может быть опасен для здоровья и даже чреват летальным исходом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-невролог Павел Кокотов.По словам Кокотова, злую шутку смех может сыграть с теми людьми, у которых есть проблемы с органами дыхания и с сердечно-сосудистой системой."Сюда относятся, например, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), легочная недостаточность, сердечная недостаточность, патология сосудов", – сказал врач."Смех может спровоцировать рост давления на несколько пунктов, и это еще больше декомпенсирует состояние человека. Это может стать последней каплей", – объяснил Кокотов.Если же состояние нормальное, то смех на него не повлияет, и скачок давления будет допустимым, уточнил специалист. Он также напомнил, что смеяться противопоказано во время еды, поскольку смех вызывает повышенный риск попадания инородного тела в дыхательные пути и, как следствие, удушья.Ранее психиатр рассказал о роли черного юмора в медицине и жизни.

https://crimea.ria.ru/20211228/uchenye-perechislili-13-tikhikh-simptomov-serdechnogo-pristupa-1121891037.html

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совет эксперта, здоровье