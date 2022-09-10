Что изменилось для желающих получить права в России
В России облегчили обучение на управление авто- и мототранспортом
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТеоретические и практические занятия в автошколе ДОСААФ
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В российских автошколах внедрили новые программы подготовки. У автолюбителей появилась возможность переобучения на другие категории по упрощенной схеме. Какие еще бонусы получили потенциальные водители в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт, директор автошколы Иван Новиков.
"Ранее люди, которые хотели новую категорию, проходили полный курс обучения. Как-будто до этого они вообще не имели водительского удостоверения и впервые пришли в автошколу. Сейчас, уже с учетом имеющегося опыта, некоторые лекции просто не читаются. В них просто нет смыла, и это облегчает весь путь", – пояснил автоэксперт.
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Что изменилось в автошколе:
- —в самой актуальной категории "В" увеличили количество практических часов "площадка – город";
- —на шесть часов урезали занятия на автодроме;
- —в отдельный блок вывели программы обучения вождения электрокара или автомобилей с адаптивными устройствами, как, например, автопилот;
При сдаче экзаменов:
- —движение и парковка происходит в городе;
- —движение задним ходом и гараж принимаются на площадке;
- —движение по скоростной магистрали – не обязательный, а рекомендуемый пункт новой программы.
При этом эксперт подвергает скепсису инициативу обучения вождению электрокара или авто с адаптивным устройством, так как автошколам придется отдельно приобретать специально оборудованные автомобили, что несет значительные дополнительные затраты. Специалист уверен, что новичок не должен полностью полагаться на тот же круиз-контроль.
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В целом, эксперты едины в одном: увеличение практических часов вождения значительно улучшит подготовку потенциальных водителей.
Ранее автоэксперт оценил идею по введению уроков вождения в школах.