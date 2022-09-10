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Что изменилось для желающих получить права в России - РИА Новости Крым, 10.09.2022
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Что изменилось для желающих получить права в России
Что изменилось для желающих получить права в России - РИА Новости Крым, 10.09.2022
Что изменилось для желающих получить права в России
В российских автошколах внедрили новые программы подготовки. У автолюбителей появилась возможность переобучения на другие категории по упрощенной схеме. Какие... РИА Новости Крым, 10.09.2022
2022-09-10T18:24
2022-09-10T18:24
радио "спутник в крыму"
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В российских автошколах внедрили новые программы подготовки. У автолюбителей появилась возможность переобучения на другие категории по упрощенной схеме. Какие еще бонусы получили потенциальные водители в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт, директор автошколы Иван Новиков.Что изменилось в автошколе:При сдаче экзаменов:При этом эксперт подвергает скепсису инициативу обучения вождению электрокара или авто с адаптивным устройством, так как автошколам придется отдельно приобретать специально оборудованные автомобили, что несет значительные дополнительные затраты. Специалист уверен, что новичок не должен полностью полагаться на тот же круиз-контроль.В целом, эксперты едины в одном: увеличение практических часов вождения значительно улучшит подготовку потенциальных водителей.Ранее автоэксперт оценил идею по введению уроков вождения в школах.
https://crimea.ria.ru/20220714/rossiyskie-elektromobili-poyavyatsya-v-prodazhe-v-sentyabre-1123839838.html
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общество
Что изменилось для желающих получить права в России

В России облегчили обучение на управление авто- и мототранспортом

18:24 10.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТеоретические и практические занятия в автошколе ДОСААФ
Теоретические и практические занятия в автошколе ДОСААФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В российских автошколах внедрили новые программы подготовки. У автолюбителей появилась возможность переобучения на другие категории по упрощенной схеме. Какие еще бонусы получили потенциальные водители в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт, директор автошколы Иван Новиков.

"Ранее люди, которые хотели новую категорию, проходили полный курс обучения. Как-будто до этого они вообще не имели водительского удостоверения и впервые пришли в автошколу. Сейчас, уже с учетом имеющегося опыта, некоторые лекции просто не читаются. В них просто нет смыла, и это облегчает весь путь", – пояснил автоэксперт.

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Что изменилось в автошколе:
  • в самой актуальной категории "В" увеличили количество практических часов "площадка – город";
  • на шесть часов урезали занятия на автодроме;
  • в отдельный блок вывели программы обучения вождения электрокара или автомобилей с адаптивными устройствами, как, например, автопилот;
При сдаче экзаменов:
  • движение и парковка происходит в городе;
  • движение задним ходом и гараж принимаются на площадке;
  • движение по скоростной магистрали – не обязательный, а рекомендуемый пункт новой программы.
При этом эксперт подвергает скепсису инициативу обучения вождению электрокара или авто с адаптивным устройством, так как автошколам придется отдельно приобретать специально оборудованные автомобили, что несет значительные дополнительные затраты. Специалист уверен, что новичок не должен полностью полагаться на тот же круиз-контроль.
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В целом, эксперты едины в одном: увеличение практических часов вождения значительно улучшит подготовку потенциальных водителей.
Ранее автоэксперт оценил идею по введению уроков вождения в школах.
 
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