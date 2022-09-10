https://crimea.ria.ru/20220910/chto-izmenilos-dlya-zhelayuschikh-poluchit-prava-v-rossii-1124438482.html

Что изменилось для желающих получить права в России

Что изменилось для желающих получить права в России - РИА Новости Крым, 10.09.2022

Что изменилось для желающих получить права в России

В российских автошколах внедрили новые программы подготовки. У автолюбителей появилась возможность переобучения на другие категории по упрощенной схеме. Какие... РИА Новости Крым, 10.09.2022

2022-09-10T18:24

2022-09-10T18:24

2022-09-10T18:24

радио "спутник в крыму"

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В российских автошколах внедрили новые программы подготовки. У автолюбителей появилась возможность переобучения на другие категории по упрощенной схеме. Какие еще бонусы получили потенциальные водители в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт, директор автошколы Иван Новиков.Что изменилось в автошколе:При сдаче экзаменов:При этом эксперт подвергает скепсису инициативу обучения вождению электрокара или авто с адаптивным устройством, так как автошколам придется отдельно приобретать специально оборудованные автомобили, что несет значительные дополнительные затраты. Специалист уверен, что новичок не должен полностью полагаться на тот же круиз-контроль.В целом, эксперты едины в одном: увеличение практических часов вождения значительно улучшит подготовку потенциальных водителей.Ранее автоэксперт оценил идею по введению уроков вождения в школах.

https://crimea.ria.ru/20220714/rossiyskie-elektromobili-poyavyatsya-v-prodazhe-v-sentyabre-1123839838.html

https://crimea.ria.ru/20220831/kvartirnyy-vopros-i-vyplaty-bez-spravok-chto-zhdet-rossiyan-v-sentyabre-1124357295.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество