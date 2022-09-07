https://crimea.ria.ru/20220907/vsu-v-techenie-sutok-ne-nastupali-na-nikolaevo-krivorozhskom-napravlenii-1124428996.html

ВСУ в течение суток не наступали на николаево-криворожском направлении

ВСУ в течение суток не наступали на николаево-криворожском направлении - РИА Новости Крым, 07.09.2022

ВСУ в течение суток не наступали на николаево-криворожском направлении

Украинские военные в течение суток не проводили наступательных действий на николаево-криворожском направлении из-за больших потерь в живой силе и технике,... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T13:11

2022-09-07T13:11

2022-09-07T13:12

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Украинские военные в течение суток не проводили наступательных действий на николаево-криворожском направлении из-за больших потерь в живой силе и технике, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.ВКС России, ракетные войска и артиллерия в свою очередь продолжали наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ на данном направлении.Так, высокоточными ударами поражены пункт управления 24-й механизированной бригады в Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной бригады в Херсонской области и 61-й пехотной бригады в Николаевской области."В районе населенного пункта Перемога Николаевской области в результате удара ВКС России уничтожен склад боеприпасов 406-й артиллерийской бригады ВСУ. Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в районе Токарево Херсонской области уничтожен украинский МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины", – уточнил Конашенков.Всего на николаево-криворожском направлении противник за сутки потерял четыре танка, 11 БМП и других бронированных машин, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих.

https://crimea.ria.ru/20220906/ranenyy-pri-vzryve-komendant-berdyanska-nakhoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-1124422089.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, игорь конашенков