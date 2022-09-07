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Политолог назвал подходящее время для референдумов в Херсоне и Запорожье

Политолог назвал подходящее время для референдумов в Херсоне и Запорожье - РИА Новости Крым, 07.09.2022

Политолог назвал подходящее время для референдумов в Херсоне и Запорожье

С проведением референдумов в Херсонской и Запорожской областях не следует спешить, лучше всего провести их в конце октября – начале ноября. Такое мнение... РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T18:09

2022-09-07T18:09

2022-09-07T18:09

херсонская область

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. С проведением референдумов в Херсонской и Запорожской областях не следует спешить, лучше всего провести их в конце октября – начале ноября. Такое мнение высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По мнению Чеснакова, с проведением референдумов спешить не стоит, поскольку в данной ситуации "время работает на Россию". Об этом свидетельствует фиксируемый социологами стабильный рост позитивного отношения к референдуму, а также продолжающееся возвращение жителей Херсонской и Запорожской областей, которые ранее бежали с этих территорий, в свои дома. Ведь чем больше будет голосующих, тем более весомым будут результаты плебисцитов, пояснил Чеснаков.Кроме того, необходимо провести серьезную подготовку к обеспечению безопасности всех участников референдума, добавил аналитик."Время работает на Россию, и спешить с референдумами не нужно. Они должны быть открытыми, прозрачными, легитимными, и это будет свидетельствовать о действительно широкой поддержке жителями территорий Запорожья и Херсона вхождения в состав России", – указал политолог.Он также назвал референдумы на данных территориях "необратимым процессом", который стал следствием недальновидной политики Украины.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказал мнение, что Референдумы на освобожденных территориях Украины должны пройти в День народного единства 4 ноября.

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