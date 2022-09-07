Рейтинг@Mail.ru
Политолог назвал подходящее время для референдумов в Херсоне и Запорожье - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220907/politolog-nazval-podkhodyaschee-vremya-dlya-referendumov-v-khersone-i-zaporozhe-1124434080.html
Политолог назвал подходящее время для референдумов в Херсоне и Запорожье
Политолог назвал подходящее время для референдумов в Херсоне и Запорожье - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Политолог назвал подходящее время для референдумов в Херсоне и Запорожье
С проведением референдумов в Херсонской и Запорожской областях не следует спешить, лучше всего провести их в конце октября – начале ноября. Такое мнение... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T18:09
2022-09-07T18:09
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111697/52/1116975277_0:76:2708:1599_1920x0_80_0_0_f36c8a5a484dfcf13f51f2f06278e4b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. С проведением референдумов в Херсонской и Запорожской областях не следует спешить, лучше всего провести их в конце октября – начале ноября. Такое мнение высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По мнению Чеснакова, с проведением референдумов спешить не стоит, поскольку в данной ситуации "время работает на Россию". Об этом свидетельствует фиксируемый социологами стабильный рост позитивного отношения к референдуму, а также продолжающееся возвращение жителей Херсонской и Запорожской областей, которые ранее бежали с этих территорий, в свои дома. Ведь чем больше будет голосующих, тем более весомым будут результаты плебисцитов, пояснил Чеснаков.Кроме того, необходимо провести серьезную подготовку к обеспечению безопасности всех участников референдума, добавил аналитик."Время работает на Россию, и спешить с референдумами не нужно. Они должны быть открытыми, прозрачными, легитимными, и это будет свидетельствовать о действительно широкой поддержке жителями территорий Запорожья и Херсона вхождения в состав России", – указал политолог.Он также назвал референдумы на данных территориях "необратимым процессом", который стал следствием недальновидной политики Украины.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказал мнение, что Референдумы на освобожденных территориях Украины должны пройти в День народного единства 4 ноября.
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111697/52/1116975277_0:9:2708:2040_1920x0_80_0_0_cd98ecedba376410e58fd32df93af46e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, запорожская область
Политолог назвал подходящее время для референдумов в Херсоне и Запорожье

Политолог Чеснаков: референдумы в Херсоне и Запорожье стоит провести в конце октября

18:09 07.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото
Флаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. С проведением референдумов в Херсонской и Запорожской областях не следует спешить, лучше всего провести их в конце октября – начале ноября. Такое мнение высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Думаю, больше всего нужно ориентироваться на конец октября либо на ноябрь. На Украине выборы традиционно проводились в конце октября, и потому есть такой фактор электоральной привычки, если можно так выразиться. Что касается ноября, это может быть привязка как ко Дню народного единства, так и к разного рода политическим событиям, которые могут иметь значение для данных территорий", - сказал политолог, добавив, что конкретная дата в целом не имеет значения, лишь бы она была удобна жителям освобожденных областей.
По мнению Чеснакова, с проведением референдумов спешить не стоит, поскольку в данной ситуации "время работает на Россию". Об этом свидетельствует фиксируемый социологами стабильный рост позитивного отношения к референдуму, а также продолжающееся возвращение жителей Херсонской и Запорожской областей, которые ранее бежали с этих территорий, в свои дома. Ведь чем больше будет голосующих, тем более весомым будут результаты плебисцитов, пояснил Чеснаков.
Кроме того, необходимо провести серьезную подготовку к обеспечению безопасности всех участников референдума, добавил аналитик.
"Время работает на Россию, и спешить с референдумами не нужно. Они должны быть открытыми, прозрачными, легитимными, и это будет свидетельствовать о действительно широкой поддержке жителями территорий Запорожья и Херсона вхождения в состав России", – указал политолог.
Он также назвал референдумы на данных территориях "необратимым процессом", который стал следствием недальновидной политики Украины.
"За последние несколько месяцев киевские власти сделали очень много для того, чтобы оттолкнуть людей от себя, отказывались от переговоров по возможным параметрам мирного существования. Люди это чувствуют, они понимают, что Киеву они не нужны и поэтому, конечно, они хотят быть вместе с Россией", - заключил Чеснаков.
Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказал мнение, что Референдумы на освобожденных территориях Украины должны пройти в День народного единства 4 ноября.
Херсонская областьЗапорожская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:06Журналист о жителях Херсона: все понимают свое будущее – оно с Россией
18:45В России могут запретить пропаганду "чайлдфри"
18:09Политолог назвал подходящее время для референдумов в Херсоне и Запорожье
17:43Эксперты спрогнозировали явку на референдумы в освобожденных регионах
17:29Турчак назвал возможную дату референдумов в освобожденных областях
17:09Девять тыс. гектаров рапса - в Крыму стартовал сев озимых
16:40Сколько жителей Херсона и Запорожья выступают за вхождение в РФ – опрос
16:22В Крыму на два года "заморозят" тарифы на газ - Аксенов
16:15Жителям Херсонской области спишут коммунальные долги
16:02Исторические центры Алупки и Евпатории хотят благоустроить
15:51Медведев о смене премьеров Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла
15:46Вучич предрек Европе "полярную зиму" без российского газа
15:27Эрдоган раскритиковал политику Запада по Украине
15:12В Крыму ФСБ задержала двух работавших по-крупному наркоторговцев
15:09Володин предложил направить в Минобороны Эстонии российского психиатра
15:04В Севастополе депутаты рассмотрели проект приватизации госимущества
14:41Энергодар остался без электричества из-за обстрелов ВСУ – Минобороны
14:37Дополнительный поезд из Петербурга в Симферополь запустят в сентябре
14:07Российские ПВО перехватили 20 ракет HIMARS и "Ольха" в Херсонской области
13:47ВС РФ уничтожили хранилище топлива для военной техники под Кривым Рогом
Лента новостейМолния