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Политолог назвал подходящее время для референдумов в Херсоне и Запорожье
Политолог назвал подходящее время для референдумов в Херсоне и Запорожье - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Политолог назвал подходящее время для референдумов в Херсоне и Запорожье
С проведением референдумов в Херсонской и Запорожской областях не следует спешить, лучше всего провести их в конце октября – начале ноября. Такое мнение... РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T18:09
2022-09-07T18:09
2022-09-07T18:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. С проведением референдумов в Херсонской и Запорожской областях не следует спешить, лучше всего провести их в конце октября – начале ноября. Такое мнение высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По мнению Чеснакова, с проведением референдумов спешить не стоит, поскольку в данной ситуации "время работает на Россию". Об этом свидетельствует фиксируемый социологами стабильный рост позитивного отношения к референдуму, а также продолжающееся возвращение жителей Херсонской и Запорожской областей, которые ранее бежали с этих территорий, в свои дома. Ведь чем больше будет голосующих, тем более весомым будут результаты плебисцитов, пояснил Чеснаков.Кроме того, необходимо провести серьезную подготовку к обеспечению безопасности всех участников референдума, добавил аналитик."Время работает на Россию, и спешить с референдумами не нужно. Они должны быть открытыми, прозрачными, легитимными, и это будет свидетельствовать о действительно широкой поддержке жителями территорий Запорожья и Херсона вхождения в состав России", – указал политолог.Он также назвал референдумы на данных территориях "необратимым процессом", который стал следствием недальновидной политики Украины.Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказал мнение, что Референдумы на освобожденных территориях Украины должны пройти в День народного единства 4 ноября.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, запорожская область
Политолог назвал подходящее время для референдумов в Херсоне и Запорожье
Политолог Чеснаков: референдумы в Херсоне и Запорожье стоит провести в конце октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. С проведением референдумов в Херсонской и Запорожской областях не следует спешить, лучше всего провести их в конце октября – начале ноября. Такое мнение высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе "Сроки и особенности проведения референдумов на освобожденных территориях" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Думаю, больше всего нужно ориентироваться на конец октября либо на ноябрь. На Украине выборы традиционно проводились в конце октября, и потому есть такой фактор электоральной привычки, если можно так выразиться. Что касается ноября, это может быть привязка как ко Дню народного единства, так и к разного рода политическим событиям, которые могут иметь значение для данных территорий", - сказал политолог, добавив, что конкретная дата в целом не имеет значения, лишь бы она была удобна жителям освобожденных областей.
По мнению Чеснакова, с проведением референдумов спешить не стоит, поскольку в данной ситуации "время работает на Россию". Об этом свидетельствует фиксируемый социологами стабильный рост позитивного отношения к референдуму, а также продолжающееся возвращение жителей Херсонской и Запорожской областей, которые ранее бежали с этих территорий, в свои дома. Ведь чем больше будет голосующих, тем более весомым будут результаты плебисцитов, пояснил Чеснаков.
Кроме того, необходимо провести серьезную подготовку к обеспечению безопасности всех участников референдума, добавил аналитик.
"Время работает на Россию, и спешить с референдумами не нужно. Они должны быть открытыми, прозрачными, легитимными, и это будет свидетельствовать о действительно широкой поддержке жителями территорий Запорожья и Херсона вхождения в состав России", – указал политолог.
Он также назвал референдумы на данных территориях "необратимым процессом", который стал следствием недальновидной политики Украины.
"За последние несколько месяцев киевские власти сделали очень много для того, чтобы оттолкнуть людей от себя, отказывались от переговоров по возможным параметрам мирного существования. Люди это чувствуют, они понимают, что Киеву они не нужны и поэтому, конечно, они хотят быть вместе с Россией", - заключил Чеснаков.
Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказал мнение, что Референдумы на освобожденных территориях Украины должны пройти в День народного единства 4 ноября
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