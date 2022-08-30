https://crimea.ria.ru/20220830/ekspert-otsenil-predely-voennoy-pomoschi-ukraine-ot-zapada-1124329442.html
Эксперт оценил пределы военной помощи Украине от Запада
Эксперт оценил пределы военной помощи Украине от Запада - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Эксперт оценил пределы военной помощи Украине от Запада
Несмотря на участившиеся публикации в западных СМИ о приближении к пределам оказания военной помощи Украине, Запад продолжит поставлять Киеву оружие и деньги,... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-30T07:57
2022-08-30T07:57
2022-08-29T18:03
радио "спутник в крыму"
мнения
политика
александр форманчук
специальная военная операция рф на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Несмотря на участившиеся публикации в западных СМИ о приближении к пределам оказания военной помощи Украине, Запад продолжит поставлять Киеву оружие и деньги, чтобы максимально затянуть конфликт с Россией. Такое мнение высказал политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Накануне британская газета The Times со ссылкой на источник в министерстве обороны королевства сообщила, что финансовая помощь Украине со стороны Великобритании закончится к концу года.США поставят Киеву барражирующие боеприпасы и ЗРК NASAMS >>Издание The Nation, в свою очередь, спрогнозировало, что общественное давление из-за энергетического кризиса заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию и положит конец военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине.По мнению эксперта, возможности коллективного Запада для оказания Украине военной и финансовой помощи еще далеко не исчерпаны.В Киеве считают переговоры с Россией смертным приговором >>Несмотря на то, что с большой вероятностью предстоящей зимой вследствие энергетического кризиса могут уйти в отставку правительства ряда европейских стран, Запад все равно продолжит помогать Киеву, считает политолог.
https://crimea.ria.ru/20220826/sholts-otkazalsya-postavlyat-oruzhie-ukraine-1124297944.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мнения, политика, александр форманчук, специальная военная операция рф на украине, украина
Эксперт оценил пределы военной помощи Украине от Запада
Политолог Форманчук: Запад вряд ли прекратит военную помощь Украине в ближайшее время
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Несмотря на участившиеся публикации в западных СМИ о приближении к пределам оказания военной помощи Украине, Запад продолжит поставлять Киеву оружие и деньги, чтобы максимально затянуть конфликт с Россией. Такое мнение высказал политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
Накануне британская газета The Times со ссылкой на источник в министерстве обороны королевства сообщила, что финансовая помощь Украине со стороны Великобритании закончится к концу года.
Издание The Nation, в свою очередь, спрогнозировало, что общественное давление из-за энергетического кризиса заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию и положит конец военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине.
"В последнее время в западных СМИ прорываются нотки трезвости, потому что последствия всего этого люди ощущают на себе в виде роста цен, инфляции и так далее. Но есть реакция простых людей, некоторых СМИ, а есть правящий политический класс, который придерживается другой тактики. Он оказывает помощь Украине, чтобы она продолжала эту войну "до последнего украинца" с целью истощения России", - сказал Форманчук в эфире радио "Спутник в Крыму".
По мнению эксперта, возможности коллективного Запада для оказания Украине военной и финансовой помощи еще далеко не исчерпаны.
Несмотря на то, что с большой вероятностью предстоящей зимой вследствие энергетического кризиса могут уйти в отставку правительства ряда европейских стран, Запад все равно продолжит помогать Киеву, считает политолог.