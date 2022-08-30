https://crimea.ria.ru/20220830/ekspert-otsenil-predely-voennoy-pomoschi-ukraine-ot-zapada-1124329442.html

Эксперт оценил пределы военной помощи Украине от Запада

Эксперт оценил пределы военной помощи Украине от Запада - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Эксперт оценил пределы военной помощи Украине от Запада

Несмотря на участившиеся публикации в западных СМИ о приближении к пределам оказания военной помощи Украине, Запад продолжит поставлять Киеву оружие и деньги,... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-30T07:57

2022-08-30T07:57

2022-08-29T18:03

радио "спутник в крыму"

мнения

политика

александр форманчук

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Несмотря на участившиеся публикации в западных СМИ о приближении к пределам оказания военной помощи Украине, Запад продолжит поставлять Киеву оружие и деньги, чтобы максимально затянуть конфликт с Россией. Такое мнение высказал политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Накануне британская газета The Times со ссылкой на источник в министерстве обороны королевства сообщила, что финансовая помощь Украине со стороны Великобритании закончится к концу года.США поставят Киеву барражирующие боеприпасы и ЗРК NASAMS >>Издание The Nation, в свою очередь, спрогнозировало, что общественное давление из-за энергетического кризиса заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию и положит конец военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине.По мнению эксперта, возможности коллективного Запада для оказания Украине военной и финансовой помощи еще далеко не исчерпаны.В Киеве считают переговоры с Россией смертным приговором >>Несмотря на то, что с большой вероятностью предстоящей зимой вследствие энергетического кризиса могут уйти в отставку правительства ряда европейских стран, Запад все равно продолжит помогать Киеву, считает политолог.

https://crimea.ria.ru/20220826/sholts-otkazalsya-postavlyat-oruzhie-ukraine-1124297944.html

украина

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