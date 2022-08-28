https://crimea.ria.ru/20220828/Kakoy-segodnya-prazdnik-28-avgusta_-1118669738.html

Какой сегодня праздник: 28 августа

Какой сегодня праздник: 28 августа - РИА Новости Крым, 28.08.2022

Какой сегодня праздник: 28 августа

В это день христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы – один из 12 важнейших праздников в православии, а в Крыму сегодня празднуют День виноградарства и... РИА Новости Крым, 28.08.2022

2022-08-28T00:00

2022-08-28T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В это день христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы – один из 12 важнейших праздников в православии, а в Крыму сегодня празднуют День виноградарства и виноделия. В этот день был основан старейший город в США, открыт спутник Сатурна Энцелад, запущена железная дорога между Москвой и Петербургом и основана одна из крупнейших в мире автомобильных компаний Toyota. А еще в этот день родились Иоганн Вольфганг Гете, партизанка Лиза Чайкина, публицист Андрей Платонов, писатель-фантаст Аркадий Стругацкий и актриса Наталья Гундарева.Что празднуют в миреУспение Пресвятой Богородицы – большой христианский праздник, который отмечают и католики, и православные христиане. Русская православная церковь отмечает этот день по григорианскому календарю, 28 августа, так же, как и Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская и Украинская греко-католическая церкви. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост, наиболее строгий после Великого поста.В этот же день в России традиционно отмечают народный праздник Обжинки. Это ритуальный день увязывания последнего "дожиночного" снопа. После этого проводятся праздничные трапезы и народные гулянья.А в Крыму сегодня отмечают День виноградарства и виноделия. Праздник был утвержден в 2015 году и с тех пор отмечается каждое последнее воскресенье августа. С одной стороны, это, конечно, прежде всего, праздник профессиональных виноградарей и виноделов. А с другой — его имеет право отмечать каждый крымчанин и гость полуострова. Тем более, отмечать есть чем.Важной датой 28 августа является и для Черногории – страна отмечает День объявления Королевства. Дата приурочена к событиям 1910 года, когда в день 50-летнего юбилея царствования Никола I провозгласил княжество королевством.А еще 28 августа - профессиональный праздник Дедов Морозов, день котлет в Костроме, День дедушек и бабушек в Мексике и на Тайване, День вишневых слоек в США.Знаменательные событияВ 1565 году на территории современного штата Флорида в США было заложено первое испанское поселение Сан-Агустин. Сегодня этот город считается старейшим из городов США.В 1789 году английский астроном Фредерик Уильям Гершель открыл спутник Сатурна Энцелад, названный в честь гиганта Энкелада из древнегреческой мифологии.В 1850 году в Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин". Постановкой занимался другой известный композитор Ференц Лист, поскольку сам автор вынужден был уехать из страны, чтобы не попасть под арест за участие в Дрезденском восстании.В 1851 году состоялось торжественное открытие Николаевской железной дороги, соединившей Петербург и Москву – третьей по счету железной дороги, построенной в Российской империи и первой состоявшей из двух путей. После нескольких реконструкций и частичного изменения линии хода функционирует до сих пор.В 1908 году на Волковом поле под Петербургом состоялся полет первого российского военного дирижабля "Учебный". Поучаствовать в военных действиях ему так и не пришлось: в 1909 году дирижабль демонтировали.В 1920 году стартовала первая всероссийкая статистическая перепись населения.В 1937 году была основана компания Toyota Motor Co. Несмотря на то, что основателем стал японец Киитиро Тоеда, история фирмы началась с его отца Сакити Тоеды, который изобрел автоматический ткацкий станок Тойода. В основу механизма был положен принцип дзидока – это значит, что машина останавливала работу сама, когда возникала какая-либо проблема. Со временем это стало частью производственной системы компании.В 1963 году на ступенях мемориала Линкольну в США американский проповедник Мартин Лютер Кинг произнес одну из самых знаменитых своих речей под названием "У меня есть мечта". Мечта Лютера Кинга сводилась к тому, чтобы в будущем белокожие и чернокожие люди имели равные гражданские права. В честь этой речи в Америке сегодня 28 августа отмечают День мечты.Кто родилсяВ 1749 году родился немецкий писатель, мыслитель и философ Иоганн Вольфганг Гете. Главный идеолог литературного движения "Буря и натиск". Его произведения "Фауст", "Страдания юного Вертера", "Вильгельм Майстер" признаны шедеврами и немецкой, и мировой литературы.В 1808 году родился русский географ и геолог Петр Чихачев. Составил первую географическую карту южной части Апеннинского полуострова, после этого изучал Алтай. Открыл крупнейший в мире каменноугольный бассейн – Кузнецкий (Кузбасс). Его именем назван один из крупнейших хребтов Алтая.В 1863 году родился французский физик и инженер Андре Блондель. Известен как изобретатель осциллографа. Предложил измерять поток света в люменах и создал систему фотометрических единиц измерения.В 1874 году родился русский и советский биолог, ботаник и почвовед Борис Келлер. Изучал степную, пустынную и полупустынную растительность, создал ботанико-экологическую лабораторию и ботанический сад, которые сегодня носят его имя. В 1936 году в Москве начал создавать Московский ботанический сад Академии наук. Автор нескольких фундаментальных научный трудов по ботанике и физиологии растений.В 1896 году родился советский изобретатель Лев Термен. Создал первый в мире электромузыкальный инструмент – терменвокс.В 1899 году родился советский писатель, драматург и публицист Андрей Платонов (Климентов). Знаменитые произведения "Котлован" и "Чевенгур" были опубликованы уже после его смерти.В 1917 году родился американский писатель и автор многих знаменитых комиксов Джек Керби. Создал таких персонажей, как Капитан Америка, Халк, Люди Икс и Фантастическая четверка, многих из них – в соавторстве со Стэном Ли. После ссоры с Marvel ушел к конкурентам DC Comics и для них создал знаменитый "Четвертый мир".В 1918 году родилась советская партизанка Лиза Чайкина. В годы Второй Мировой войны возглавляла подпольную организацию молодежи в Калининской области. Была захвачена немцами по доносу и расстреляна в ноябре 1941 года.В 1925 году родился русский советский переводчик и писатель-фантаст Аркадий Стругацкий. Вместе с братом Борисом создал произведения, которые сегодня считаются классикой научной и социальной фантастики – "Пикник на обочине", "Обитаемый остров", "Страна багровых туч", "Трудно быть богом", "Понедельник начинается в субботу" и другие.В этом же году родился русский писатель Юрий Трифонов. Считается признанным мастером "городской прозы" и одной из главных фигур литературного процесса в 1960-1970 годах. Автор нескольких десятков сборников рассказов, очерков и повестей.В 1940 году родился французский актер театра и кино Филипп Леотар. Номинант и обладатель премии "Сезар". Среди избранных кинокартин с его участием – "Осведомитель", "Чао, паяц", "Философский камень", "Отверженные".В 1948 году родилась звезда советского кино Наталья Гундарева. На ее счету было больше 60 ролей в кино, в том числе и прославившие ее картины "Труффальдино из Бергамо", "Подранки", "О бедном гусаре замолвите слово", "Отпуск в сентябре", "Хозяйка детского дома", "Однажды двадцать лет спустя", а также "Мнимый больной", "Подвиг Одессы", "Прощание славянки", "Жизнь Клима Самгина" и так далее.Также в этот день родились российский актер Юрий Беляев, британский гитарист Хью Корнуэлл, писатель Сергей Каледин, американский кинорежиссер Дэвид Финчер, автор "Покемонов" Сатоси Тадзири, канадская певица Шанайя Твейн, российский актер Даниил Спиваковский.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости