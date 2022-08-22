https://crimea.ria.ru/20220822/prognoz-pogody-dlya-kryma-na-ponedelnik-1124239668.html

Прогноз погоды для Крыма на понедельник

Прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Прогноз погоды для Крыма на понедельник

В ближайшие трое суток тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую и преимущественно сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T00:01

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погода

погода в крыму

крымская погода

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую и преимущественно сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 28…30.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью будет +22... +24, днем +22 ...+24.В Евпатории тоже будет сухо. В ночные часы температура воздуха составит 21...23 градуса, днем +31... +33.В Судаке и Феодосии аналогичная погода. Днем до +31 градуса, ночью +21...23.Температура воды в Азовском море +28, в Керченском проливе, Евпатории, Феодосии и Черноморском +26, в Севастополе +25...26 градусов, в Алуште и Ялте +25.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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