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Прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Прогноз погоды для Крыма на понедельник
Прогноз погоды для Крыма на понедельник - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Прогноз погоды для Крыма на понедельник
В ближайшие трое суток тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую и преимущественно сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 22.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую и преимущественно сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 28…30.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью будет +22... +24, днем +22 ...+24.В Евпатории тоже будет сухо. В ночные часы температура воздуха составит 21...23 градуса, днем +31... +33.В Судаке и Феодосии аналогичная погода. Днем до +31 градуса, ночью +21...23.Температура воды в Азовском море +28, в Керченском проливе, Евпатории, Феодосии и Черноморском +26, в Севастополе +25...26 градусов, в Алуште и Ялте +25.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
Прогноз погоды для Крыма на понедельник

Прогноз погоды для Крыма на понедельник 22 августа

00:01 22.08.2022
 
© РИА Новости КрымНабережная Судака
Набережная Судака - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую и преимущественно сухую погоду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 15…20 градусов, на побережье до +25; днем 29…34, в горах 22…27", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17...19, днем 30...32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 20…22, днем 28…30.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью будет +22... +24, днем +22 ...+24.
В Евпатории тоже будет сухо. В ночные часы температура воздуха составит 21...23 градуса, днем +31... +33.
В Судаке и Феодосии аналогичная погода. Днем до +31 градуса, ночью +21...23.
Температура воды в Азовском море +28, в Керченском проливе, Евпатории, Феодосии и Черноморском +26, в Севастополе +25...26 градусов, в Алуште и Ялте +25.
 
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