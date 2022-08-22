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Часть Крыма в понедельник до вечера без воды — адреса - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Часть Крыма в понедельник до вечера без воды — адреса
Часть Крыма в понедельник до вечера без воды — адреса - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Часть Крыма в понедельник до вечера без воды — адреса
В ряде городов Крыма по некоторым адресам из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды, сообщает пресс-службе предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T12:35
2022-08-22T12:35
вода в крыму
общество
крым
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В ряде городов Крыма по некоторым адресам из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды, сообщает пресс-службе предприятия "Вода Крыма".По данным компании, в Симферополе до 18.00 ограничено холодное водоснабжение по улицам Батурина, Трубаченко, Русской, Поповкина, Бульварной, Парковой, Гражданской, Зенитной, Бахчисарайской, Тамбовской, Заводской, Новикова, Футболистов.Ориентировочно до 14.00 аварийное отключение по улицам Сельвинского, Ефимовой, Добросмыслова, Лиственной, Яковлевой, Солдатской и в Розовом переулке.В Феодосии до 17.00 без воды абоненты, расположенные по Симферопольскому шоссе 32-42, по улицам Дорожной, Волынкина, Луговой и в одноименном переулке, а также во втором и третьем Заводских переулках.В феодосийском поселке Приморском до вечера ограничена подача ресурса по улицам Скифской, Школьной, Крымской, Гаспринского, Авдет, Спортивной, Коктебельской, Аджигольской, Ленина, Черниговской.В Керчи в связи с аварией на сетях без воды остаются улицы Кирова 31, 33, 35, Годуванцева, 3.В Ленинском районе до 17 часов ограничено водоснабжение села Останино, а также улиц Шоссейной и Трудовой в поселке Ленино.В Красноперекопске также до пяти часов вечера воды не будет по адресам Чапаева, 31 33, 33А, 35/1, в селе Ишунь Красноперекопского района до 18.00 воду отключат по улицам Ленина, 50-лет Октября, Механизаторов, Черябкина, Строителей, Комсомольской, Морской.В Красногвардейском районе до 17 часов частично без воды село Петровка.
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5
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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вода в крыму, общество, крым, городская среда
Часть Крыма в понедельник до вечера без воды — адреса

В ряде городов Крыма до вечера не будет воды

12:35 22.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. В ряде городов Крыма по некоторым адресам из-за ремонтов на сетях до вечера не будет воды, сообщает пресс-службе предприятия "Вода Крыма".
По данным компании, в Симферополе до 18.00 ограничено холодное водоснабжение по улицам Батурина, Трубаченко, Русской, Поповкина, Бульварной, Парковой, Гражданской, Зенитной, Бахчисарайской, Тамбовской, Заводской, Новикова, Футболистов.
Ориентировочно до 14.00 аварийное отключение по улицам Сельвинского, Ефимовой, Добросмыслова, Лиственной, Яковлевой, Солдатской и в Розовом переулке.
В Феодосии до 17.00 без воды абоненты, расположенные по Симферопольскому шоссе 32-42, по улицам Дорожной, Волынкина, Луговой и в одноименном переулке, а также во втором и третьем Заводских переулках.
В феодосийском поселке Приморском до вечера ограничена подача ресурса по улицам Скифской, Школьной, Крымской, Гаспринского, Авдет, Спортивной, Коктебельской, Аджигольской, Ленина, Черниговской.
В Керчи в связи с аварией на сетях без воды остаются улицы Кирова 31, 33, 35, Годуванцева, 3.
В Ленинском районе до 17 часов ограничено водоснабжение села Останино, а также улиц Шоссейной и Трудовой в поселке Ленино.
В Красноперекопске также до пяти часов вечера воды не будет по адресам Чапаева, 31 33, 33А, 35/1, в селе Ишунь Красноперекопского района до 18.00 воду отключат по улицам Ленина, 50-лет Октября, Механизаторов, Черябкина, Строителей, Комсомольской, Морской.
В Красногвардейском районе до 17 часов частично без воды село Петровка.
Вода в КрымуОбществоКрымГородская среда
 
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