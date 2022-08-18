https://crimea.ria.ru/20220818/bolee-90-inostrannykh-naemnikov-unichtozhili-v-kharkove-1124203635.html

Более 90 иностранных наемников уничтожили в Харькове

Более 90 иностранных наемников уничтожили в Харькове - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Более 90 иностранных наемников уничтожили в Харькове

Российские военные уничтожили в Харькове более 90 иностранных наемников, а также почти 400 украинских националистов в других областях. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T10:11

2022-08-18T10:11

2022-08-18T10:11

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили в Харькове более 90 иностранных наемников, а также почти 400 украинских националистов в других областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также ВКС России в районах Белая Криница и Великое Артаково уничтожено свыше 80-ти националистов, ранены – более 50. В районе Посад-Покровское Николаевской области ударом армейской авиации ВКС России по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ уничтожено еще около 60 националистов.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

https://crimea.ria.ru/20220818/zapadnye-dobrovoltsy-khotyat-vstupit-v-ryady-opolcheniya-zaporozhya-1124202957.html

https://crimea.ria.ru/20220818/navodchik-vsu-zaderzhan-v-khersone-1124203083.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, украина