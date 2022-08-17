https://crimea.ria.ru/20220817/Kakoy-segodnya-prazdnik-17-avgusta_-1118623683.html

Какой сегодня праздник: 17 августа

Какой сегодня праздник: 17 августа - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Какой сегодня праздник: 17 августа

В этот день сразу две страны празднуют День независимости – Индонезия и Габон. В 1903 году Джозеф Пулитцер учредил самую популярную на сегодняшний день... РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-17T00:00

2022-08-17T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В этот день сразу две страны празднуют День независимости – Индонезия и Габон. В 1903 году Джозеф Пулитцер учредил самую популярную на сегодняшний день журналистскую премию, а 17 августа 1928 года был открыт стадион "Динамо". А еще в этот день родились Роберт Де Ниро и Олег Табаков.Что празднуют в миреЕжегодно в третий понедельник августа в Аргентине отмечают День памяти генерала Сан-Мартина. Хосе де Сан-Мартин был одним из самых видных военачальников в войне за независимость испанских колоний в Латинской Америке, которая продлилась более 15 лет. Он вместе с известным полководцем Симоном Боливаром освободил Перу от испанского гнета.Ежегодно 17 августа Индонезия празднует День независимости. В 1945 году было объявлено о независимости государства, его возглавил первый президент Сукарно. Однако голландцы, которые основали на этих землях Нидерландскую Ост-Индию, не спешили расставаться со своими колониями и начали там боевые действия. Итогом стало Лиганджатское соглашение, согласно которому Нидерланды признавали независимость страны в пределах островов Ява, Суматра и Мадура. Но мир продлился недолго. Вплоть до 1950 года Нидерланды пытались вернуть себе власть на этих землях. Безуспешно.В этот же день еще одна страна празднует День независимости – Габон. В 1960 году африканское государство объявило себя независимым, навсегда избавив Францию от территориальных посягательств. На данный момент, учитывая нестабильную ситуацию на "Черном континенте", эта страна остается одной из самых мирных. За все время с провозглашения независимости там сменилось три президента и было две попытки военных переворотов – обе провальные.Знаменательные события17 августа 1807 года в США началась эпоха паровых кораблей: Роберт Фултон, известный американский изобретатель и инженер, начал свое плавание на корабле со странным названием "Пароход Северной Реки". Плавсредство успешно прошло по реке Гудзон 177 километров, после чего из Нью-Йорка перешло в Олбани.17 августа 1903 года была учреждена Пулитцеровская премия, которой отмечают лучших журналистов мира. Ее создатель – газетный магнат венгерско-еврейского происхождения Джозеф Пулитцер. Премия ежегодно вручается в первый понедельник мая попечителями Колумбийского университета в Нью-Йорке.17 августа 1928 года в Москве был открыт легендарный стадион "Динамо". В тот день на нем прошел первый матч между сборной Белорусской ССР и рабочим клубом Швейцарии. Стадион за время своего существования переживал несколько масштабных реконструкций, но даже во время Великой Отечественной войны продолжал работать: 18 июля 1944 года там прошел футбольный матч "Динамо" – "Торпедо".17 августа 1970 года была запущена советская межпланетная станция для изучения Венеры и космического пространства "Венера-7". Этот аппарат впервые в мире смог совершить мягкую посадку на поверхность планеты. Благодаря данным, которые успел передать аппарат до выхода из строя, ученым удалось рассчитать распределение температуры на планете и давление.Кто родился17 августа 1926 года в семье, как говорят, "потомственных интеллигентов" родился будущий лидер КНР Цзян Цземинь. Еще в 40-е годы прошлого века он понял, что будущее Китая – коммунизм. Он отдал себя партийной детальности, более 30 лет проработав в китайском машиностроении. Позже работал в различных госкомитетах, а потом – министром электронной промышленности. В 1993 году стал председателем КНР. На этой должности пробыл до 2003 года. Но даже после ухода он сохранил влияние на политику Китая.17 августа 1935 года в семье врачей родился Олег Табаков, один из самых популярных советских и российских актеров, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", Народный артист СССР и лауреат множества премий. Еще в детстве он выбрал для себя путь, занимаясь в театральном кружке "Молодая гвардия". После окончания школы поступил в школу-студию МХАТ, где, учась на третьем курсе, получил роль в фильме Михаила Швейцера "Тугой узел".Позже он возглавил театр "Современник", однако не завершил свою карьеру в кино. Он снялся в таких лентах как "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д`Артаньян и три мушкетера", "Москва слезам не верит", "Полеты во сне и наяву", "Ширли-мырли", "Сирота казанская" и многие другие.17 августа 1942 года в Баку родился один из самых популярных певцов Советского Союза – Муслим Магомаев. Ему просто суждено было выступать на сцене: отец был театральным художником, мать – драматической актрисой. Он занимался вокалом с Владимиром Аншелевичем, а позже закончил Бакинское музыкальное училище имени Асафа Зейналлы.Кстати, на первое свое выступление в Доме культуры бакинских моряков Муслим пришел тайно от родителей, поскольку те боялись, что 15-летний парень потеряет голос из-за ранних концертов. С тех пор он выступал на лучших мировых сценах, включая театр "Ла Скала" в Милане и театре "Олимпия" в Париже.Роберт Де Ниро – один из самых популярных актеров, которых миру подарил Голливуд, родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке в семье художников. С детства мальчика приобщали к искусству: он участвовал в школьных постановках, посещал актерские и театральные студии. В 1963 году впервые снялся в фильме. Им стала лента Брайана Де Пальмы "Свадебная вечеринка".Переломной в его творчестве стала роль Вито Корлеоне в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец 2". За нее он получает "Оскар" в номинации "лучшая роль второго плана".Еще один "Оскар" – за роль в фильме "Бешеный бык" Мартина Скорсезе. После этого он снимается в таких культовых лентах как "Успеть до полуночи", "Славные парни", "Анализируй это", "Знакомство с родителями" и "Мой парень - псих".

https://crimea.ria.ru/20220730/zachem-rossii-svoya-kosmicheskaya-stantsiya--mnenie-eksperta-1123999519.html

https://crimea.ria.ru/20200817/Tabakov-1118624081.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости