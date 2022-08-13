https://crimea.ria.ru/20220813/obrushenie-pyatietazhki-v-omske-poiski-postradavshikh-zakonchilis-1124153337.html

Обрушение пятиэтажки в Омске: поиски пострадавших закончились

Обрушение пятиэтажки в Омске: поиски пострадавших закончились - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Обрушение пятиэтажки в Омске: поиски пострадавших закончились

Поиски пострадавших на месте обрушения стены пятиэтажки в Омске завершены, людей под завалами не обнаружено. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС России по... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T10:35

2022-08-13T10:35

2022-08-13T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Поиски пострадавших на месте обрушения стены пятиэтажки в Омске завершены, людей под завалами не обнаружено. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС России по Омской области сообщает РИА Новости.Об обрушении части стены с 1 по 5 этаж в пятиэтажном общежитии на улице 20 Партсъезда в Омске сообщили в прокуратуре области в пятницу. Предварительная причина происшествия – ветхое состояние дома. По данным источника из экстренных служб из аварийного здания эвакуировали порядка 40 человек. СУСК России по Омской области по факту инцидента возбуждено уголовное дело.Спасатели работали на месте обрушения около 13 часов. На месте происшествия и в пункте временного размещения работали психологи МЧС России."В 5.00 (2.00 мск), 13 августа, поиски возможных пострадавших завершены. Людей под завалами не обнаружено", - сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что в спасательной операции было задействовано 276 человек и 53 единицы техники. Территория вокруг дома оцеплена, ее охраняют сотрудники полиции.

https://crimea.ria.ru/20220812/pyatietazhnoe-zdanie-obrushilos-v-omske--idet-spasatelnaya-operatsiya-1124148229.html

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происшествия, новости, российская федерация (россия, рф)