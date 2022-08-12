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Культ молодости: сколько россиян замечает общественный вклад молодежи
Культ молодости: сколько россиян замечает общественный вклад молодежи - РИА Новости Крым, 12.08.2022
Культ молодости: сколько россиян замечает общественный вклад молодежи
За прошедшее десятилетие россияне стали чаще замечать общественную активность молодежи, при этом полезной для общества и страны такую работу считает более 40%... РИА Новости Крым, 12.08.2022
2022-08-12T20:45
2022-08-12T20:45
2022-08-12T20:45
психология
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. За прошедшее десятилетие россияне стали чаще замечать общественную активность молодежи, при этом полезной для общества и страны такую работу считает более 40% граждан. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, активность молодежи замечают 47% россиян, столько же придерживаются обратной точки зрения, считая, что особой активности нет, – 45%. Полезной для общества активность молодых людей находят 43%, и только 4% опасаются, что она может нанести вред.Большинство россиян заявили, что молодежные инициативы должно поддерживать государство (82%), при этом поддержку стоит оказывать наиболее значимым проектам (41%).По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, позитивное внимание к общественной активности молодежи выросло благодаря двум инструментам – волонтерству и конкурсам."За те десять лет, что прошли с момента нашего первого опроса в 2012 году, волонтерство сделало гигантский рывок вперед. Тогда это было полумаргинальное явление, самая расхожая реакция у людей на это была – "сдуру бесятся". А сегодня волонтер – это Герой нашего времени, с большой буквы. – Цитирует Федорова радио Sputnik. – Второй инструмент – всевозможные конкурсы. Примерно с 2016-2017 годов у нас широко распространились конкурсы, например, "Лидеры России" в различных отраслях. Понятно, что это не для всех, а для самых активных, энергичных, пробивных, настроенных на успех. Таких всегда меньшинство в любой возрастной группе, но они есть и им нужен социальный лифт".Также эксперт высказал мнение, что сегодня модно относить себя к молодежи, поэтому границы возраста все чаще смываются."Раньше молодые люди старались казаться постарше, а теперь, наоборот, пожилые молодятся: быть молодым престижно. Но надолго ли это? Тут есть разные мнения, но я считаю, что эта мода на "вечную молодость" преходяща. У меня такое ощущение, что максимум через пару десятилетий быть молодым станет немодно, а может быть, и скорее", – рассуждает он."Культ молодости" Федоров связывает с уходом от ценностей традиционных обществ, в которых почетом пользовались пожилые люди, а авторитет старших был незыблем."Мы живем в современности, и главная идея этого периода – в том, что будущее прекрасно, оно будет даже лучше, чем настоящее, а настоящее – лучше, чем прошлое. И поэтому молодость, которой предстоит дальше жить и строить это будущее – это соль земли. Значит, все наши надежды – на молодежь, и это старшим надо адаптироваться под молодежь, под новые веяния и взгляды, а не молодежи учиться у старших", – заключил эксперт.Ранее ученые открыли новый способ предотвратить болезнь Альцгеймера.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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психология, общество
Культ молодости: сколько россиян замечает общественный вклад молодежи
ВЦИОМ: россияне стали чаще замечать общественную активность молодежи за последние 10 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. За прошедшее десятилетие россияне стали чаще замечать общественную активность молодежи, при этом полезной для общества и страны такую работу считает более 40% граждан. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, активность молодежи замечают 47% россиян, столько же придерживаются обратной точки зрения, считая, что особой активности нет, – 45%. Полезной для общества активность молодых людей находят 43%, и только 4% опасаются, что она может нанести вред.
Большинство россиян заявили, что молодежные инициативы должно поддерживать государство (82%), при этом поддержку стоит оказывать наиболее значимым проектам (41%).
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, позитивное внимание к общественной активности молодежи выросло благодаря двум инструментам – волонтерству и конкурсам.
"За те десять лет, что прошли с момента нашего первого опроса в 2012 году, волонтерство сделало гигантский рывок вперед. Тогда это было полумаргинальное явление, самая расхожая реакция у людей на это была – "сдуру бесятся". А сегодня волонтер – это Герой нашего времени, с большой буквы. – Цитирует Федорова радио Sputnik
. – Второй инструмент – всевозможные конкурсы. Примерно с 2016-2017 годов у нас широко распространились конкурсы, например, "Лидеры России" в различных отраслях. Понятно, что это не для всех, а для самых активных, энергичных, пробивных, настроенных на успех. Таких всегда меньшинство в любой возрастной группе, но они есть и им нужен социальный лифт".
Также эксперт высказал мнение, что сегодня модно относить себя к молодежи, поэтому границы возраста все чаще смываются.
"Раньше молодые люди старались казаться постарше, а теперь, наоборот, пожилые молодятся: быть молодым престижно. Но надолго ли это? Тут есть разные мнения, но я считаю, что эта мода на "вечную молодость" преходяща. У меня такое ощущение, что максимум через пару десятилетий быть молодым станет немодно, а может быть, и скорее", – рассуждает он.
"Культ молодости" Федоров связывает с уходом от ценностей традиционных обществ, в которых почетом пользовались пожилые люди, а авторитет старших был незыблем.
"Мы живем в современности, и главная идея этого периода – в том, что будущее прекрасно, оно будет даже лучше, чем настоящее, а настоящее – лучше, чем прошлое. И поэтому молодость, которой предстоит дальше жить и строить это будущее – это соль земли. Значит, все наши надежды – на молодежь, и это старшим надо адаптироваться под молодежь, под новые веяния и взгляды, а не молодежи учиться у старших", – заключил эксперт.
Ранее ученые открыли
новый способ предотвратить болезнь Альцгеймера.