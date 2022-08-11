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Сколько школ начнут учебный год в Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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Сколько школ начнут учебный год в Запорожской области
Сколько школ начнут учебный год в Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.08.2022
Сколько школ начнут учебный год в Запорожской области
В Запорожской области к учебному году готовы 145 школ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T21:18
2022-08-11T21:18
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
евгений балицкий
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Запорожской области к учебному году готовы 145 школ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.Сейчас местные власти занимаются вопросами обеспечения безопасности для детей и оплаты труда учителей."Прорабатываются вопросы достойной заработной платы учителей, организации безопасности образовательного процесса, что остается приоритетом, и, конечно, повышения качества образования наших детей", - добавил он.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220809/kak-budut-sdavat-ege-shkolniki-iz-donbassa-1124113026.html
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запорожская область, евгений балицкий, общество
Сколько школ начнут учебный год в Запорожской области

Глава Запорожской ВГА Балицкий сообщил о готовности к учебному году 145 школ

21:18 11.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольный звонок
Школьный звонок - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Запорожской области к учебному году готовы 145 школ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
"Ко Дню знаний в Запорожской области откроется максимальное количество школ. На данный момент 145 школ области уже готовы начать работу с 1 сентября", - написал он в своем Telegram-канале.
Сейчас местные власти занимаются вопросами обеспечения безопасности для детей и оплаты труда учителей.
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"Прорабатываются вопросы достойной заработной платы учителей, организации безопасности образовательного процесса, что остается приоритетом, и, конечно, повышения качества образования наших детей", - добавил он.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьЕвгений БалицкийОбщество
 
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