https://crimea.ria.ru/20220811/skolko-shkol-nachnut-uchebnyy-god-v-zaporozhskoy-oblasti-1124137944.html

Сколько школ начнут учебный год в Запорожской области

Сколько школ начнут учебный год в Запорожской области - РИА Новости Крым, 11.08.2022

Сколько школ начнут учебный год в Запорожской области

В Запорожской области к учебному году готовы 145 школ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T21:18

2022-08-11T21:18

2022-08-11T21:18

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

евгений балицкий

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. В Запорожской области к учебному году готовы 145 школ. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.Сейчас местные власти занимаются вопросами обеспечения безопасности для детей и оплаты труда учителей."Прорабатываются вопросы достойной заработной платы учителей, организации безопасности образовательного процесса, что остается приоритетом, и, конечно, повышения качества образования наших детей", - добавил он.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220809/kak-budut-sdavat-ege-shkolniki-iz-donbassa-1124113026.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, общество