https://crimea.ria.ru/20220811/na-chto-zhaluyutsya-krymchane-v-tsentrobank-1124139283.html

На что жалуются крымчане в Центробанк

На что жалуются крымчане в Центробанк - РИА Новости Крым, 11.08.2022

На что жалуются крымчане в Центробанк

За год количество жалоб крымчан в Банк России выросло. Большинство из них связаны с вопросами ипотечного и потребительского кредитования. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 11.08.2022

2022-08-11T20:01

2022-08-11T20:01

2022-08-11T20:01

крым

банк россии

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. За год количество жалоб крымчан в Банк России выросло. Большинство из них связаны с вопросами ипотечного и потребительского кредитования. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора."761 жалобу потребители финансовых услуг Республики Крым направили в Банк России в первом полугодии 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений увеличилось незначительно – на 1%", — сообщили в ЦБ.Уточняется, что деятельности банков касались 390 обращений, что на 8% больше, чем с января по июнь прошлого года. По данным регулятора, большинство жалоб были связаны с вопросами ипотечного и потребительского кредитования.В Банке России также рассказали, что обращения по поводу деятельности микрофинансовых организаций выросли почти в два раза. Крымчане в 10 раз чаще, чем в прошлом году, жаловались на МФО по вопросам реструктуризации и рефинансирования договоров микрозайма."Также в отношении микрофинансовых организаций люди чаще всего жаловались на взимание комиссий, в том числе связанных с продлением срока возврата займа, и были не согласны с условиями заключенного договора", — уточнили в ЦБ.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в России могут ввести дополнительные меры по защите банковских пользователей от мошенников.

https://crimea.ria.ru/20220811/tsb-razrabatyvaet-mekhanizmy-zaschity-bankovskikh-klientov-ot-moshennichestva-1124126923.html

https://crimea.ria.ru/20220809/krymchane-otdali-moshennikam-5-mln-za-snyatie-porchi-i-inye-uslugi-1124112866.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, банк россии, экономика, общество