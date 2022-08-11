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На что жалуются крымчане в Центробанк - РИА Новости Крым, 11.08.2022
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На что жалуются крымчане в Центробанк
На что жалуются крымчане в Центробанк - РИА Новости Крым, 11.08.2022
На что жалуются крымчане в Центробанк
За год количество жалоб крымчан в Банк России выросло. Большинство из них связаны с вопросами ипотечного и потребительского кредитования. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 11.08.2022
2022-08-11T20:01
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крым
банк россии
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. За год количество жалоб крымчан в Банк России выросло. Большинство из них связаны с вопросами ипотечного и потребительского кредитования. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора."761 жалобу потребители финансовых услуг Республики Крым направили в Банк России в первом полугодии 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений увеличилось незначительно – на 1%", — сообщили в ЦБ.Уточняется, что деятельности банков касались 390 обращений, что на 8% больше, чем с января по июнь прошлого года. По данным регулятора, большинство жалоб были связаны с вопросами ипотечного и потребительского кредитования.В Банке России также рассказали, что обращения по поводу деятельности микрофинансовых организаций выросли почти в два раза. Крымчане в 10 раз чаще, чем в прошлом году, жаловались на МФО по вопросам реструктуризации и рефинансирования договоров микрозайма."Также в отношении микрофинансовых организаций люди чаще всего жаловались на взимание комиссий, в том числе связанных с продлением срока возврата займа, и были не согласны с условиями заключенного договора", — уточнили в ЦБ.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в России могут ввести дополнительные меры по защите банковских пользователей от мошенников.
https://crimea.ria.ru/20220811/tsb-razrabatyvaet-mekhanizmy-zaschity-bankovskikh-klientov-ot-moshennichestva-1124126923.html
https://crimea.ria.ru/20220809/krymchane-otdali-moshennikam-5-mln-za-snyatie-porchi-i-inye-uslugi-1124112866.html
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крым, банк россии, экономика, общество
На что жалуются крымчане в Центробанк

Крымчане жалуются в Банк России на проблемы с ОСАГО и ипотекой

20:01 11.08.2022
 
© Фото: pixabayКибербезопасность
Кибербезопасность
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. За год количество жалоб крымчан в Банк России выросло. Большинство из них связаны с вопросами ипотечного и потребительского кредитования. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
"761 жалобу потребители финансовых услуг Республики Крым направили в Банк России в первом полугодии 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений увеличилось незначительно – на 1%", — сообщили в ЦБ.
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Уточняется, что деятельности банков касались 390 обращений, что на 8% больше, чем с января по июнь прошлого года. По данным регулятора, большинство жалоб были связаны с вопросами ипотечного и потребительского кредитования.
"Одной из причин роста числа жалоб крымчан стало влияние санкций на работу финансовых организаций. В то же время более чем на 20% снизилось количество жалоб на страховщиков. Чаще всего жители сообщали о проблемах с ОСАГО", – отметил руководитель Отделения по Республике Крым Банка России Игорь Цветков.
В Банке России также рассказали, что обращения по поводу деятельности микрофинансовых организаций выросли почти в два раза. Крымчане в 10 раз чаще, чем в прошлом году, жаловались на МФО по вопросам реструктуризации и рефинансирования договоров микрозайма.
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"Также в отношении микрофинансовых организаций люди чаще всего жаловались на взимание комиссий, в том числе связанных с продлением срока возврата займа, и были не согласны с условиями заключенного договора", — уточнили в ЦБ.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в России могут ввести дополнительные меры по защите банковских пользователей от мошенников.
 
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