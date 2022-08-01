https://crimea.ria.ru/20220801/rossiyane-stali-chasche-brat-zhile-v-ipoteku-1124017328.html

Россияне стали чаще брать жилье в ипотеку

Россияне стали чаще брать жилье в ипотеку - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Россияне стали чаще брать жилье в ипотеку

В июне выдача ипотеки в российских банках выросла до 65,4 тысячи кредитов, что в 1,8 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в обзоре... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-08-01T08:26

2022-08-01T08:26

2022-07-31T18:34

экономика

банк россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. В июне выдача ипотеки в российских банках выросла до 65,4 тысячи кредитов, что в 1,8 раза больше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в обзоре деятельности организаций учетной инфраструктуры Банка России.ЦБ отмечает, что российские банки нарастили выдачу ипотечных кредитов до 65,4 тысяч, что в 1,8 раза больше чем в предыдущем месяце. Также в 1,8 раза подскочил и объем выдачи жилищных кредитов, что составило 253,5 миллиарда рублей. В результате средний размер ипотеки обновил максимум, увеличившись за месяц на 1,5% - до 3,9 миллиона рублей.Средний срок жилищных кредитов, по данным Банка России, уменьшился на 2,4 месяца — до 22 лет и 5,9 месяца. При этом средняя ставка по ипотеке выросла за прошлый месяц на 0,19 процентного пункта и стала составлять 6,36% годовых.Также по итогам июня увеличился портфель жилищных кредитов на 0,7%, до 12,5 триллиона рублей. Просроченная задолженность по ипотеке, наоборот, за прошлый месяц сократилась на 0,9% – до 55,7 миллиарда рублей.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, правительство России перечислит еще 45,5 млрд рублей на выполнение программ льготной ипотеки.

https://crimea.ria.ru/20220629/kak-vyplatit-ipoteku-pri-potere-ili-snizhenii-dokhoda--ekspert-1123688240.html

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2022

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экономика, банк россии, общество