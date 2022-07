https://crimea.ria.ru/20220730/Kakoy-segodnya-prazdnik-30-iyulya_-1118561988.html

Какой сегодня праздник: 30 июля

Какой сегодня праздник: 30 июля - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Какой сегодня праздник: 30 июля

Ежегодно 30 июля в мире отмечают Международный день дружбы и говорят о ненормальности "торговли людьми". Также в этот день родился "отец" автомобилей Ford Генри

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Ежегодно 30 июля в мире отмечают Международный день дружбы и говорят о ненормальности "торговли людьми". Также в этот день родился "отец" автомобилей Ford Генри Форд и самый человечный киллер в мире - "Леон" Жан Рено.Что празднуют в мире30 июля под эгидой ООН ежегодно отмечают Международный день дружбы. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей 27 апреля 2011 году на 65-й сессии. Праздник призван помочь людям различной веры и культуры найти общий язык, избавиться от недоверия и искоренить конфликты. Еще 30 июля празднуется Всемирный день борьбы с торговлей людьми, который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ОНН в 2013 году с целью "повысить осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права".Несмотря на то, что эпоха рабовладельческого общества давно канула в лету, ежегодно тысячи человек попадают в руки торговцев людьми. Наибольшее распространение рабский труд получает на Ближнем Востоке и в Африке. По данным ООН, в мире жертвами принудительного труда являются 21 миллион человек.В этот день Генассамблея ОНН публикует послание, которое обращено ко всему миру с призывом бороться с рабством и торговлей людьми. В разных странах проводятся информационные кампании в виде фотовыставок, лекций, семинаров, направленные на осведомленность людей о данной проблеме.Знаменательные событияВ 1858 году английский исследователь Джон Спик открыл озеро Виктория в Восточной Африке, названное так в честь британской королевы Виктории, которая правила с 1837 года и до самой смерти в 1901-ом. Это второе по площади пресное озеро мира (после озера Верхнего в Северной Америке). Его площадь составляет 68 тысяч квадратных метров – это чуть меньше, чем площадь Грузии (69,7 тысяч квадратных метров).В 1954 году озеро превратили в водохранилище, построив плотину Оуэн-Фолс. В настоящее время водоем принадлежит трем государствам – Танзании, Кении и Уганде. В каждом из них имеется по нескольку названий, образованных от этнонимов народов, живущих на берегу этого озера.В 1956 году на американских долларах появился девиз "In God We Trust" ("На Бога уповаем") – официальный девиз США, а также штата Флорида. По одной из версий, фраза "In God We Trust" является последней строчкой гимна США, текст которого был написан в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Впервые как девиз она была использована в 1864 году американский государственным деятелем Салмоном Портлендом Чейзом при чеканке монеты номиналом два цента.В 1907 году двадцать шестой президент США Теодор Рузвельт высказался против использования девиза на монетах, расценив это как неуважение, близкое к святотатств.Кроме этого, свобода вероисповедания, закрепленная в конституции Соединенных Штатов, подразумевает право не верить в Бога. Несмотря на это, подавляющее большинство населения США поддерживает использование этого девиза на монетах и купюрах.1 ноября 2011 года Палата представителей США поддержала резолюцию, подтверждающую статус национального девиза Соединенных Штатов "In God We Trust". Такая необходимость появилась после того, как девиз стал терять значимость в американском обществе.В 1984 году на американском канале NBC начался показ легендарной мыльной оперы "Санта-Барбара", которая транслировалась девять лет. Всего было снято 2 137 серий — девять сезонов. Сюжет картины повествует о жизни богатый семьи Кэпвеллов из города Санта-Барбара. "Санта-Барбара" стала первой американской мыльной оперой, которая транслировалась российской аудитории после распада Советского Союза. Однако его показали не полностью, и телезрители так и не узнали, чем закончилась эпопея. Несмотря на это, картина стала самым длинным сериалом, транслировавшимся когда-либо по российскому ТВ.У сериала был свой официальный российский фан-клуб, которому было выделено несколько страниц в "Экспресс-Газете". Феномен сериала в России стал одним из сюжетов знаменитой серии телепередач "Намедни" — авторского проекта Леонида Парфенова.Из-за сильно запутанного сюжета и обилия персонажей название сериала "Санта-Барбара" приобрело фразеологический смысл и стало означать полную неразбериху, хаос и много лишних эмоций в отношениях или других делах.Кто родился30 июля 1836 года родился американский промышленник и основатель компании Ford Motor Company Генри Форд. Его лозунгом стала фраза "автомобиль для всех" — ведь Форд выпускал наиболее дешевые автомобили в начале эпохи автомобилестроения. Генри Форд известен также тем, что впервые стал использовать промышленный конвейер для поточного производства автомобилей. О своем опыте Форд написал книгу "Моя жизнь, мои достижения", которая стала классическим произведением по научной организации труда и источником такого сложного политэкономического явления, как фордизм.Сейчас Ford Motor Company – четвертый в мире производитель автомобилей по объему выпуска за весь период существования.В 1947 году родился американский культурист австрийского происхождения, предприниматель, актер и продюсер, экс-губернатор штата Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который наиболее известен в кинематографе по роли Терминатора Т-800 в серии фильмов "Терминатор". Также за свою актерскую карьеру он исполнил главные роли в фильмах "Геркулес в Нью-Йорке", "Конан-варвар", "Хищник", "Красная жара", "Бэтмен и Робин".Шварценеггер начал свою карьеру в культуризме в 15 лет, а в 1967 году он стал самым молодым в истории "Мистером Вселенная". После 1980 года Шварценеггер завершил свою спортивную карьеру. Вместе с тем он внес значительный вклад в популяризацию бодибилдинга, распространяя свой огромный опыт в книгах и в журналах по культуризму.Но его чудесная физическая форма сыграла злую шутку в его актерской карьере. Его плотное и слишком накачанное тело смотрелось для кино неестественно, и для ролей ему приходилось существенно снижать вес. Кроме этого, Арнольда подводил сильный немецкий акцент, из-за которого его диалоги были сведены к минимуму.Однако после упорной работы над собой он все же стал кинозвездой. Случилось это как раз после выхода "Терминатора".Австрийское происхождение повлияло не только на его актерскую карьеру, но и на политическую. После того, как он женился на племяннице президента Джона Кеннеди Марии Швайвер, в Америке стали обсуждать, что Арнольд неплохо бы смотрелся на президентском кресле. Его сравнивали с Рональдом Рейганом, который начинал свою карьеру как актер. Однако для Шварценеггера это было невозможно – президентом США может стать только американец по рождению.В 1948 году родился французский актер испанского происхождения Жан Рено. До встречи с 26-летним режиссером Люком Бессоном Рено играл в телепостановках и в театре, однако после фильма "Подземка" все изменилось. Картина прославила не только молодого Бессона, но и самого Рено.После фильмов Бессона "Голубая бездна", "Никита" и особенно "Леон" на Жана Рено обратили внимание в Голливуде. Наиболее известные роли Рено сыграл в голливудских фильмах "Годзилла", "Ронин" и "Код да Винчи".30 июля родились кинорежиссер Кристофер Нолан, российская фигуристка Виктория Волчкова, американская модель Криста Айн и другие.

2022

Новости

ru-RU

общество, новости, праздники и памятные даты