https://crimea.ria.ru/20220729/kakoy-segodnya-prazdnik-29-iyulya-1123982530.html

Какой сегодня праздник: 29 июля

Какой сегодня праздник: 29 июля - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Какой сегодня праздник: 29 июля

В России сегодня отмечают "сисадминов день", в мире - Международный день тигра и Всемирный день куриных крылышек. Эта дата осталась в истории как день открытия... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T00:00

2022-07-29T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. В России сегодня отмечают "сисадминов день", в мире - Международный день тигра и Всемирный день куриных крылышек. Эта дата осталась в истории как день открытия Триумфальной арки, выхода в свет "Властелина колец", создания МАГАТЭ и свадьбы принца Чарльза и леди Дианы. А еще в этот день родились знаменитый художник Иван Айвазовский, инженер-конструктор Михаил Тихонравов, режиссер-документалист Крис Маркер и композитор Игорь Крутой.Что празднуют в России и в миреДень системного администратора отмечается в России в последнюю пятницу июля. В 2022 году эта дата - 29 числа. Сами системные администраторы прозвали его "сисадминов день". Эти люди могут почти все: починить компьютер, собрать и настроить сервер, найти для директора нужную курсовую работу в интернете, они литрами пьют кофе, не любят глупых вопросов от пользователей, но с удовольствием принимают поздравления.В этот день с 2011 года отмечается Международный день тигра. Праздник был установлен в ноябре 2010 года на "Тигрином саммите" в Санкт-Петербурге во время обсуждения вопросов, связанных с сохранением популяции тигров на Земле. Одна из основных задач – рассказывать широкой общественности о проблеме исчезновения этих млекопитающих и способах их защиты.В Норвегии и на Фарерских островах 29 июля отмечают национальный праздник Оулавсека – День Святого Олафа (в дословном переводе – "поминки Святого Олафа"). Праздник установлен в честь национального героя Олафа II, который считается объединителем Норвегии. С его именем также связывают приход в северные страны христианства. Считается, что именно в этот день Олаф погиб в битве при Стикластадире.В Румынии 29 июля отмечают День национального гимна, а в Молдавии – День Конституции.Знаменательные событияВ 1722 году начался знаменитый Персидский поход Петра I по принадлежавшим Персии землям юго-восточного Закавказья. Основной целью похода было проложить торговый путь для российских купцов. В результате двух лет боевых действия Персии пришлось заключить мирный договор и отписать России Дербент, Баку и Решт, а также несколько провинций.В 1836 году в Париже на площади Звезды торжественно была открыта Триумфальная арка. Монумент строился в течение 30 лет по распоряжению Наполеона после Аустерлицкого сражения. Сам великий император не дожил до окончания строительства, но в 1840 году кортеж с его прахом во время перемещения с острова Святой Елены торжественно остановился под сводами памятника.В 1939 году советский авиаконструктор Павел Сухой по распоряжению правительства СССР был назначен главным конструктором опытно-конструкторского бюро и получил в свое распоряжение серийный авиационный завод №135 в Харькове. Так начиналась история знаменитого ОКБ Сухого. Под руководством Сухого было разработано более 50 самолетов.В 1942 году Указом Президиума Верховного Совета СССР были учреждены ордена Суворова (три степени), Кутузова (две степени) и Александра Невского.В 1954 году была опубликована первая часть знаменитой трилогии Джона Р.Р. Толкина "Властелин колец". В течение года вышли оставшиеся две книги. Они были встречены тепло, но не более. Настоящий "бум" толкинизма накрыл планету в начале 1960-х – после того, как книга была официально издана в США.В 1957 году после утверждения устава было официально создано МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии, независимая межправительственная организация, обязанная следить за исключительно мирным использованием атома.В 1974 году по приказу Юрия Андропова в Советском Союзе была создана группа "Альфа" – спецподразделение, призванное бороться с терроризмом и обеспечивать национальную безопасность.В 1981 году принц Чарльз и леди Диана Спенсер обвенчались в Соборе Святого Павла. Свадебное платье принцессы Дианы было одной из самых охраняемых тайн в истории моды. Его дизайн держался в строжайшем секрете, а сам подвенечный наряд, как оказалось, создавался не в одном, а в двух экземплярах. Дублер был сделан, чтобы заменить приоритетное платье, если его дизайн вдруг попадет в руки прессы и станет всеобщим достоянием еще до торжества.Кто родилсяВ 1817 году в Феодосии родился всемирно известный русский художник-маринист армянского происхождения Иван Айвазовский. В памяти крымчан остался не только как величайший живописец, но и как меценат, много сделавший на благо родного города. Сегодня в Феодосии в бывшем доме художника находится картинная галерея Айвазовского – место крупнейшего собрания его работ. В честь художника также назван международный аэропорт в Симферополе.В 1883 году родился итальянский фашистский политик Бенито Муссолини.В 1888 году родился русский инженер и изобретатель Владимир Зворыкин. Занимался электронной оптикой и фотоэлектричеством. Один из пионеров современного телевидения. Ему принадлежат более 120 патентов на различные изобретения.В 1900 году родился знаменитый советский инженер, конструктор космической и ракетной техники Михаил Тихонравов. Разрабатывал баллистические ракеты на жидком топливе, в военные годы создавал снаряды для "Катюш". Тесно сотрудничал с Сергеем Королевым. Еще при Сталине создал ракеты с дальностью полета 300 км и 600 км, разрабатывал ракету с дальностью полета 1000 км – но тогда в этот проект почти никто не поверил. Впоследствии проектировал искусственные спутники Земли, космические аппараты и пилотируемые корабли.В 1902 году родился советский режиссер Владимир Немоляев. Работал на студиях "Союздетфильм", "Мосфильм" и других. Среди известных его картин – "Доктор Айболит", "Счастливый рейс", "Морской охотник", "В мертвой петле".В 1921 году родился французский кинорежиссер-документалист и фотограф Крис Маркер. Признанный мастер документального кино, считается создателем жанра фильм-эссе. Среди его известных работ – картины "Взлетная полоса", "Цвет воздуха – красный", "Без солнца", "Далеко от Вьетнама", "Один день из жизни Андрея Арсеньевича".В 1922 году родился участник Великой Отечественной войны Михаил Минин. Входил в состав штурмовой группы, которая 30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут первой подняла Красное Знамя над зданием рейхстага в Берлине, водрузив его в отверстие короны скульптуры Богини Победы. В 5 утра 1 мая был получен приказ отступить, а еще через несколько часов вторая группа в составе Береста, Егорова и Кантарии водрузили Знамя Победы повторно, уже на купол рейхстага.В 1954 году родился советский и российский композитор, народный артист России Игорь Крутой. Известен как продюсер таких проектов, как "Новая волна", "Песня года", "Фабрика звезд", телеканал Муз-ТВ, "Радио Дача". Автор музыки ко многим известным эстрадным композициям российских исполнителей.В этот день родились российская оперная певица Ольга Бородина, футбольный арбитр Грэм Пол, российский актер Сергей Горобченко, американский актер Джош Рэднор, испанский автогонщик Фернандо Алонсо, норвежский биатлонист Тарьей Бе.

https://crimea.ria.ru/20220101/ukrotit-tigra-ili-chto-nuzhno-znat-o-khozyaine-2022-goda-1121815475.html

https://crimea.ria.ru/20210325/Patsifist-romantik-bezrassudnyy-skazochnik-professor-DzhRR-Tolkin_-1119119289.html

https://crimea.ria.ru/20201208/Po-stopam-velikogo-marinista-Kot-Mostik-v-galerei-Ayvazovskogo-1119028856.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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