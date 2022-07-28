https://crimea.ria.ru/20220728/zvezdy-mirovogo-baleta-v-antichnom-khersonese-chto-uvidyat-zriteli-1123990627.html

Мировой балет в Крыму: что увидят зрители на сцене античного Херсонеса

Мировой балет в Крыму: что увидят зрители на сцене античного Херсонеса - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Мировой балет в Крыму: что увидят зрители на сцене античного Херсонеса

В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" проходит специальный гала-концерт звезд мирового балета. Сегодня и завтра зрители увидят фрагменты культовых балетных РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T21:33

2022-07-28T21:33

2022-07-28T22:14

культура

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" проходит специальный гала-концерт звезд мирового балета. Сегодня и завтра зрители увидят фрагменты культовых балетных постановок - "Дочь фараона", "Дон Кихот", "Лебединое озеро" и "Тарас Бульба".В эти дни молодой маэстро впервые выйдет на сцену после серьезной травмы и операции. На античной сцене он представит новый номер "Встанем". По словам артиста, он посвящен погибшим солдатам. Часть билетов на посещение двухдневного концерта переданы детям, которые учатся искусству музыки и балета в Крыму, а также детям с ограниченными возможностями. Концерт проходит в окружении античных колонн Херсонеса и впервые под живую музыку в исполнении артистов оркестра Большого театра и оркестра Крымской филармонии.

https://crimea.ria.ru/20191224/Polunin-otkryl-Akademiyu-khoreografii-v-Sevastopole-1117794484.html

севастополь

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культура, севастополь