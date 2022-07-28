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Мировой балет в Крыму: что увидят зрители на сцене античного Херсонеса - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Мировой балет в Крыму: что увидят зрители на сцене античного Херсонеса
Мировой балет в Крыму: что увидят зрители на сцене античного Херсонеса - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Мировой балет в Крыму: что увидят зрители на сцене античного Херсонеса
В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" проходит специальный гала-концерт звезд мирового балета. Сегодня и завтра зрители увидят фрагменты культовых балетных РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T21:33
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культура
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" проходит специальный гала-концерт звезд мирового балета. Сегодня и завтра зрители увидят фрагменты культовых балетных постановок - "Дочь фараона", "Дон Кихот", "Лебединое озеро" и "Тарас Бульба".В эти дни молодой маэстро впервые выйдет на сцену после серьезной травмы и операции. На античной сцене он представит новый номер "Встанем". По словам артиста, он посвящен погибшим солдатам. Часть билетов на посещение двухдневного концерта переданы детям, которые учатся искусству музыки и балета в Крыму, а также детям с ограниченными возможностями. Концерт проходит в окружении античных колонн Херсонеса и впервые под живую музыку в исполнении артистов оркестра Большого театра и оркестра Крымской филармонии.
https://crimea.ria.ru/20191224/Polunin-otkryl-Akademiyu-khoreografii-v-Sevastopole-1117794484.html
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культура, севастополь
Мировой балет в Крыму: что увидят зрители на сцене античного Херсонеса

Шедевры танцевальной классики в исполнении звезд мирового балета покажут в Херсонесе

21:33 28.07.2022 (обновлено: 22:14 28.07.2022)
 
© Фото: pixabay.comБалет
Балет
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" проходит специальный гала-концерт звезд мирового балета. Сегодня и завтра зрители увидят фрагменты культовых балетных постановок - "Дочь фараона", "Дон Кихот", "Лебединое озеро" и "Тарас Бульба".

Невзирая на логистические сложности в Крым приехали Светлана Захарова, Владислав Лантратов, Сергей Полунин, Екатерина Крысанова и другие солисты Большого, Мариинки и музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Гала-концерт организован Севастопольским театром оперы и балета - детищем Сергея Полунина.

В эти дни молодой маэстро впервые выйдет на сцену после серьезной травмы и операции. На античной сцене он представит новый номер "Встанем". По словам артиста, он посвящен погибшим солдатам.
Часть билетов на посещение двухдневного концерта переданы детям, которые учатся искусству музыки и балета в Крыму, а также детям с ограниченными возможностями.
Концерт проходит в окружении античных колонн Херсонеса и впервые под живую музыку в исполнении артистов оркестра Большого театра и оркестра Крымской филармонии.
Полунин открыл Академию хореографии в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.12.2019
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Полунин открыл "Академию хореографии" в Севастополе
 
КультураСевастополь
 
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