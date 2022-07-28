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В Крыму наступит жара: прогноз погоды на четверг
В Крыму наступит жара: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 28.07.2022
В Крыму наступит жара: прогноз погоды на четверг
В ближайшие сутки тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую погоду, без осадков. Об этом сообщает крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T00:01
2022-07-28T00:01
2022-07-28T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую погоду, без осадков. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.В Ялте и Алуште без осадков. Ночью +22…24, днем 30...32 градуса тепла.В Евпатории без осадков, температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.В Феодосии, Керчи, Судаке тоже сухо. Температура воздуха ночью +19...21, днем +27...29.Температура воды в Азовском море, Керченском проливе, у берегов Ялты и Черноморского +24 градуса, в Феодосии + 22, в Алуште +21, Евпатории 20 градусов тепла, в Севастополе +22…24.
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крым, погода в крыму, крымская погода
В Крыму наступит жара: прогноз погоды на четверг
Прогноз погоды для Крыма на четверг, 28 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую погоду, без осадков. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
"Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, на побережье до +24, днем +30…35, в горах +22…27", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +30...32.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.
В Ялте и Алуште без осадков. Ночью +22…24, днем 30...32 градуса тепла.
В Евпатории без осадков, температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.
В Феодосии, Керчи, Судаке тоже сухо. Температура воздуха ночью +19...21, днем +27...29.
Температура воды в Азовском море, Керченском проливе, у берегов Ялты и Черноморского +24 градуса, в Феодосии + 22, в Алуште +21, Евпатории 20 градусов тепла, в Севастополе +22…24.