https://crimea.ria.ru/20220728/v-krymu-nastupit-zhara-prognoz-pogody-na-chetverg-1123978635.html

В Крыму наступит жара: прогноз погоды на четверг

В Крыму наступит жара: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 28.07.2022

В Крыму наступит жара: прогноз погоды на четверг

В ближайшие сутки тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую погоду, без осадков. Об этом сообщает крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T00:01

2022-07-28T00:01

2022-07-28T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки тропическая воздушная масса обеспечит на полуострове жаркую погоду, без осадков. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +30...32.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +26…28.В Ялте и Алуште без осадков. Ночью +22…24, днем 30...32 градуса тепла.В Евпатории без осадков, температура воздуха ночью +18...20, днем +28...30.В Феодосии, Керчи, Судаке тоже сухо. Температура воздуха ночью +19...21, днем +27...29.Температура воды в Азовском море, Керченском проливе, у берегов Ялты и Черноморского +24 градуса, в Феодосии + 22, в Алуште +21, Евпатории 20 градусов тепла, в Севастополе +22…24.

https://crimea.ria.ru/20220724/v-krymu-na-nedele-livni-i-zhara-1123929550.html

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2022

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