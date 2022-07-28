https://crimea.ria.ru/20220728/v-krymu-advokat-obmanula-moshennika-na-11-mln-rubley-1123980192.html

В Крыму адвокат обманула мошенника на 1,1 млн рублей

В Крыму адвокат обманула мошенника на 1,1 млн рублей - РИА Новости Крым, 28.07.2022

В Крыму адвокат обманула мошенника на 1,1 млн рублей

Адвокат Адвокатской палаты Республики Крым пойдет под суд за мошенничество в особо крупном размере. Она пообещал передать следователю более миллиона рублей за... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T09:58

2022-07-28T09:58

2022-07-28T10:08

крым

закон и право

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Адвокат Адвокатской палаты Республики Крым пойдет под суд за мошенничество в особо крупном размере. Она пообещал передать следователю более миллиона рублей за решение уголовного дела в пользу подозреваемого в мошенничестве, но оставила деньги себе. Об этом сообщает прокуратура Крыма.По данным следствия, в августе 2020 года знакомый адвоката рассказал ей о задержании коллеги по подозрению в совершении мошенничества. В офисе их совместного предприятия был проведен обыск и изъяты документы, без которых останавливалась вся работа компании. Эту информацию женщина решила "конвертировать" в 1,1 млн рублей, предложив свою "помощь" в решении вопроса.На самом деле передавать деньги следователям женщина не собиралась и никаких договоренностей с ними не имела. Переданными ей средствами адвокат воспользовалась по своему усмотрению. Однако обман раскрылся: противоправную деятельность пресекли сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю."Уголовное дело возбуждено по материалам сотрудников УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. На стадии следствия обвиняемая полностью возместила материальный ущерб гражданину. В ходе расследования собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая ее причастность к совершению преступления, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в Следкоме РК.

https://crimea.ria.ru/20220727/v-krymu-s-polichnym-zaderzhan-chinovnik-za-vzyatku-v-25-mln-rubley-1123975495.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, закон и право, прокуратура республики крым