Политолог оценил возможности Запада повлиять на выборы в России

"В последнее время в странах Запада проходило большое количество разного рода мероприятий, связанных с активизацией бывших российских политиков, которые раньше принимали активное участие в избирательных процессах в России. Они пытаются при поддержке западных стран оказывать влияние на повестку и на избирательный процесс. Пока у них это не очень получается, но такие попытки есть", – сказал эксперт в ходе круглого стола в пресс-центре МИА "Россия сегодня".