https://crimea.ria.ru/20220726/politolog-otsenil-vozmozhnosti-zapada-povliyat-na-vybory-v-rossii-1123961076.html
Политолог оценил возможности Запада повлиять на выборы в России
Политолог оценил возможности Запада повлиять на выборы в России - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Политолог оценил возможности Запада повлиять на выборы в России
В последнее время наблюдается активизация деятельности некоторых уехавших из России политиков, чтобы при поддержке Запада повлиять на повестку и результаты... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T15:44
2022-07-26T15:44
2022-07-26T15:44
политика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В последнее время наблюдается активизация деятельности некоторых уехавших из России политиков, чтобы при поддержке Запада повлиять на повестку и результаты предстоящих выборов в РФ. Таким наблюдением поделился руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.По мнению Чеснакова, эта активизация может послужить для российских властей стимулом к ужесточению действующей нормативно-правовой базы, чтобы не допустить вмешательства в избирательный процесс извне.
https://crimea.ria.ru/20220706/kak-donbasskiy-konsensus-povliyaet-na-vybory-v-rossii--eksperty-1123765402.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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политика, российская федерация (россия, рф)
Политолог оценил возможности Запада повлиять на выборы в России
Политолог Чеснаков: уехавшие из РФ политики пытаются повлиять на предстоящие выборы