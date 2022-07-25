https://crimea.ria.ru/20220725/v-simferopole-provedut-futbolnyy-match-pamyati-nemirovskogo-1123950276.html
В Симферополе проведут футбольный матч памяти Немировского
В Симферополе проведут футбольный матч памяти Немировского - РИА Новости Крым, 25.07.2022
В Симферополе проведут футбольный матч памяти Немировского
Футбольный матч памяти спортивного журналиста Гарринальда Немировского проведут в Симферополе 30 июля на стадионе "КТ-Арена". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T18:21
2022-07-25T18:21
2022-07-25T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Футбольный матч памяти спортивного журналиста Гарринальда Немировского проведут в Симферополе 30 июля на стадионе "КТ-Арена". Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы."30 июля в 19:00 на стадионе "КТ-Арена" ("Крымтеплица" — ред.) в Аграрном пройдет матч памяти легендарного спортивного журналиста Гарринальда Немировского. На поле выйдут ветераны "Таврии" и сборная представителей СМИ, чтобы отдать дань уважения легенде крымской спортивной журналистики", — говорится в сообщении.В администрации добавили, что вход на матч будет свободным, поддержать команды и посмотреть футбол смогут все желающие.Гарринальд Михайлович Немировский умер в 2021 году в возрасте 85 лет от коронавируса. Он родился в Симферополе. В спортивной журналистике Немировский был с 1959 года. Получил звание Заслуженного журналиста Украины и Автономной республики Крым. Являлся арбитром международной и всесоюзной категории по легкой атлетике и велоспорту, комментировал велогонки на Летних Олимпийских играх – 1980 в Москве. Для многих поколений футбольных болельщиков Гарринальд Михайлович был голосом симферопольского стадиона "Локомотив".
https://crimea.ria.ru/20210729/Krymskiy-sportivnyy-zhurnalist-Garrinald-Nemirovskiy-umer-ot-kovida-1119853144.html
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крым, симферополь, спорт
В Симферополе проведут футбольный матч памяти Немировского
Футбольный матч памяти журналиста Немировского пройдет в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости Крым. Футбольный матч памяти спортивного журналиста Гарринальда Немировского проведут в Симферополе 30 июля на стадионе "КТ-Арена". Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
"30 июля в 19:00 на стадионе "КТ-Арена" ("Крымтеплица" — ред.) в Аграрном пройдет матч памяти легендарного спортивного журналиста Гарринальда Немировского. На поле выйдут ветераны "Таврии" и сборная представителей СМИ, чтобы отдать дань уважения легенде крымской спортивной журналистики", — говорится в сообщении.
В администрации добавили, что вход на матч будет свободным, поддержать команды и посмотреть футбол смогут все желающие.
Гарринальд Михайлович Немировский умер
в 2021 году в возрасте 85 лет от коронавируса. Он родился в Симферополе. В спортивной журналистике Немировский был с 1959 года. Получил звание Заслуженного журналиста Украины и Автономной республики Крым. Являлся арбитром международной и всесоюзной категории по легкой атлетике и велоспорту, комментировал велогонки на Летних Олимпийских играх – 1980 в Москве. Для многих поколений футбольных болельщиков Гарринальд Михайлович был голосом симферопольского стадиона "Локомотив".