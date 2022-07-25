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Следователи в Крыму раскрыли около 1500 преступлений прошлых лет - РИА Новости Крым, 25.07.2022
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Следователи в Крыму раскрыли около 1500 преступлений прошлых лет
Следователи в Крыму раскрыли около 1500 преступлений прошлых лет - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Следователи в Крыму раскрыли около 1500 преступлений прошлых лет
С момента создания органов Следственного комитета в Крыму в марте 2014 года по настоящее время раскрыто около 1500 преступлений прошлых лет, в том числе порядка РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T09:59
2022-07-25T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. С момента создания органов Следственного комитета в Крыму в марте 2014 года по настоящее время раскрыто около 1500 преступлений прошлых лет, в том числе порядка 200 убийств. Об этом сообщил руководитель главного следственного управления СК России по РК и Севастополю Владимир Терентьев.По его словам, в рамках этой работы следователи заново провели криминалистические экспертизы и расследования по некоторым делам, оставшимся от Украины."Это тяжелый труд, но при изучении тех доказательств, которые ранее были собраны, в том числе вещественных, с учетом сегодняшних технологий мы их просто пропускаем через соответствующие технические возможности и получаем результат", – пояснил он.Терентьев отметил, что на данный момент раскрывается "практически сто процентов совершенных преступлений".Глава регионального управления СК также добавил, что за первое полугодие текущего года следственные органы республики зарегистрировали 11,5 тыс. сообщений о преступлении, по ним возбуждено 1,5 тыс. уголовных дел, 2,2 тыс. дел находились в производстве. Также за полгода главное управление СК направило в суд порядка 1 тыс. уголовных дел.
https://crimea.ria.ru/20220711/v-krymu-budut-sudit-zhitelya-komi-za-ubiystvo-24-letney-davnosti-1123809648.html
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крым, крымский следком, происшествия
Следователи в Крыму раскрыли около 1500 преступлений прошлых лет

Следственный комитет в Крыму раскрыл с 2014 года около 1,5 тысяч преступлений прошлых лет

09:59 25.07.2022
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
Следователь
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. С момента создания органов Следственного комитета в Крыму в марте 2014 года по настоящее время раскрыто около 1500 преступлений прошлых лет, в том числе порядка 200 убийств. Об этом сообщил руководитель главного следственного управления СК России по РК и Севастополю Владимир Терентьев.
"С 2014 года по настоящий момент наши следователи раскрыли почти полторы тысячи преступлений прошлых лет. Из них 200 убийств, 90 дел о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, а также много преступлений против половой неприкосновенности. Большая часть этих преступлений была совершена 15 и более лет назад", – сказал Терентьев в эфире радио "Спутник в Крыму".
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По его словам, в рамках этой работы следователи заново провели криминалистические экспертизы и расследования по некоторым делам, оставшимся от Украины.
"Это тяжелый труд, но при изучении тех доказательств, которые ранее были собраны, в том числе вещественных, с учетом сегодняшних технологий мы их просто пропускаем через соответствующие технические возможности и получаем результат", – пояснил он.
Терентьев отметил, что на данный момент раскрывается "практически сто процентов совершенных преступлений".
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Глава регионального управления СК также добавил, что за первое полугодие текущего года следственные органы республики зарегистрировали 11,5 тыс. сообщений о преступлении, по ним возбуждено 1,5 тыс. уголовных дел, 2,2 тыс. дел находились в производстве. Также за полгода главное управление СК направило в суд порядка 1 тыс. уголовных дел.
 
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