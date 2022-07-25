https://crimea.ria.ru/20220725/sledovateli-v-krymu-raskryli-okolo-1500-prestupleniy-proshlykh-let-1123947139.html

Следователи в Крыму раскрыли около 1500 преступлений прошлых лет

Следователи в Крыму раскрыли около 1500 преступлений прошлых лет - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Следователи в Крыму раскрыли около 1500 преступлений прошлых лет

С момента создания органов Следственного комитета в Крыму в марте 2014 года по настоящее время раскрыто около 1500 преступлений прошлых лет, в том числе порядка РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T09:59

2022-07-25T09:59

2022-07-25T09:59

радио "спутник в крыму"

крым

крымский следком

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. С момента создания органов Следственного комитета в Крыму в марте 2014 года по настоящее время раскрыто около 1500 преступлений прошлых лет, в том числе порядка 200 убийств. Об этом сообщил руководитель главного следственного управления СК России по РК и Севастополю Владимир Терентьев.По его словам, в рамках этой работы следователи заново провели криминалистические экспертизы и расследования по некоторым делам, оставшимся от Украины."Это тяжелый труд, но при изучении тех доказательств, которые ранее были собраны, в том числе вещественных, с учетом сегодняшних технологий мы их просто пропускаем через соответствующие технические возможности и получаем результат", – пояснил он.Терентьев отметил, что на данный момент раскрывается "практически сто процентов совершенных преступлений".Глава регионального управления СК также добавил, что за первое полугодие текущего года следственные органы республики зарегистрировали 11,5 тыс. сообщений о преступлении, по ним возбуждено 1,5 тыс. уголовных дел, 2,2 тыс. дел находились в производстве. Также за полгода главное управление СК направило в суд порядка 1 тыс. уголовных дел.

https://crimea.ria.ru/20220711/v-krymu-budut-sudit-zhitelya-komi-za-ubiystvo-24-letney-davnosti-1123809648.html

https://crimea.ria.ru/20220309/v-evpatorii-raskryli-ubiystvo-25-letney-davnosti-1122622539.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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