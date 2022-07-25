https://crimea.ria.ru/20220725/minoborony-pokazalo-boevuyu-rabotu-rszo-smerch-na-ukraine-1123951271.html

Минобороны показало боевую работу РСЗО "Смерч" на Украине

Минобороны показало боевую работу РСЗО "Смерч" на Украине - РИА Новости Крым, 25.07.2022

Минобороны показало боевую работу РСЗО "Смерч" на Украине

Минобороны России опубликовало видео боевой работы ракетных систем залпового огня "Смерч" Центрального военного округа, выполняющих боевые задачи в рамках... РИА Новости Крым, 25.07.2022

2022-07-25T14:42

2022-07-25T14:42

2022-07-25T14:42

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Минобороны России опубликовало видео боевой работы ракетных систем залпового огня "Смерч" Центрального военного округа, выполняющих боевые задачи в рамках специальной военной операции. Ролик размещен в Telegram-канале ведомства."Смерч" – одна из самых мощных существующих систем залпового огня. Комплекс посылает реактивные снаряды калибром 300 мм на расстояние до 90 км. Предназначен для уничтожения бронированной и небронированной техники противника, живой силы, узлов связи, батарей тактических ракет, командных пунктов, аэродромов. Дальность поражения цели позволяет вести огонь с таких дистанций, которые делают "Смерч" неуязвимым для артиллерии противника. Отклонение ракеты составляет 0,21% от ее дальности полета, погрешность на дистанции 70 км составляет не более 150 метров.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, армия и флот