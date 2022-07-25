https://crimea.ria.ru/20220725/minoborony-pokazalo-boevuyu-rabotu-rszo-smerch-na-ukraine-1123951271.html
Минобороны показало боевую работу РСЗО "Смерч" на Украине
Минобороны показало боевую работу РСЗО "Смерч" на Украине - РИА Новости Крым, 25.07.2022
Минобороны показало боевую работу РСЗО "Смерч" на Украине
Минобороны России опубликовало видео боевой работы ракетных систем залпового огня "Смерч" Центрального военного округа, выполняющих боевые задачи в рамках... РИА Новости Крым, 25.07.2022
2022-07-25T14:42
2022-07-25T14:42
2022-07-25T14:42
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Минобороны России опубликовало видео боевой работы ракетных систем залпового огня "Смерч" Центрального военного округа, выполняющих боевые задачи в рамках специальной военной операции. Ролик размещен в Telegram-канале ведомства."Смерч" – одна из самых мощных существующих систем залпового огня. Комплекс посылает реактивные снаряды калибром 300 мм на расстояние до 90 км. Предназначен для уничтожения бронированной и небронированной техники противника, живой силы, узлов связи, батарей тактических ракет, командных пунктов, аэродромов. Дальность поражения цели позволяет вести огонь с таких дистанций, которые делают "Смерч" неуязвимым для артиллерии противника. Отклонение ракеты составляет 0,21% от ее дальности полета, погрешность на дистанции 70 км составляет не более 150 метров.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф, армия и флот
Минобороны показало боевую работу РСЗО "Смерч" на Украине
Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы РСЗО "Смерч" по позициям националистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Минобороны России опубликовало видео боевой работы ракетных систем залпового огня "Смерч" Центрального военного округа, выполняющих боевые задачи в рамках специальной военной операции. Ролик размещен в Telegram-канале ведомства.
"В ходе выполнения задач экипажи боевых машин РСЗО "Смерч" совершили марш на огневые позиции и после передачи координат от беспилотной авиации нанесли ракетный удар 300-мм реактивными снарядами по позициям и полевому складу украинских националистов", – говорится в комментарии к видео.
"Смерч" – одна из самых мощных существующих систем залпового огня. Комплекс посылает реактивные снаряды калибром 300 мм на расстояние до 90 км. Предназначен для уничтожения бронированной и небронированной техники противника, живой силы, узлов связи, батарей тактических ракет, командных пунктов, аэродромов. Дальность поражения цели позволяет вести огонь с таких дистанций, которые делают "Смерч" неуязвимым для артиллерии противника. Отклонение ракеты составляет 0,21% от ее дальности полета, погрешность на дистанции 70 км составляет не более 150 метров.