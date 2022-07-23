https://crimea.ria.ru/20220723/kak-koshmary-vliyayut-na-son-1123938951.html

Как кошмары влияют на сон

Как кошмары влияют на сон - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Как кошмары влияют на сон

Страшные сны являются следствием переработки накопленной информации, однако если кошмары снятся часто, то это приводит к истощению нервной системы и серьезным... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T19:56

2022-07-23T19:56

2022-07-23T18:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Страшные сны являются следствием переработки накопленной информации, однако если кошмары снятся часто, то это приводит к истощению нервной системы и серьезным психологическим проблемам. Об этом со ссылкой на сомнолога, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Романа Бузунова сообщает RT.Как пояснил специалист, наши сны – это адаптация к окружающей среде и поиск решений."Проигрывая ситуацию в кошмарных сновидениях, мозг ищет для себя решение, как он бы в ней действовал: убегал, догонял, боролся", — говорит врач.Сомнолог рекомендует воспринимать разносюжетные кошмары как "некий адаптационный элемент", однако следить за тем, чтобы они не были слишком частыми. В противном случае они станут навязчивыми и могут негативно отразиться на психоэмоциональном состоянии человека.Ранее невролог Туровская объяснила, что такое психосоматика и как ее проявления влияют на качество жизни. По мнению специалиста, причиной психосоматических заболеваний чаще всего является стресс, с которым самостоятельно справиться не под силу, поэтому важно не затягивать визит к врачу.

https://crimea.ria.ru/20220525/kak-pobedit-nochnye-koshmary--sovety-psikhologa-1123340481.html

https://crimea.ria.ru/20220608/uchenye-svyazali-plokhoy-son-i-problemy-s-dykhaniem-1123470742.html

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