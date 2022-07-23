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Как кошмары влияют на сон - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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Как кошмары влияют на сон
Как кошмары влияют на сон - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Как кошмары влияют на сон
Страшные сны являются следствием переработки накопленной информации, однако если кошмары снятся часто, то это приводит к истощению нервной системы и серьезным... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T19:56
2022-07-23T18:42
общество
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Страшные сны являются следствием переработки накопленной информации, однако если кошмары снятся часто, то это приводит к истощению нервной системы и серьезным психологическим проблемам. Об этом со ссылкой на сомнолога, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Романа Бузунова сообщает RT.Как пояснил специалист, наши сны – это адаптация к окружающей среде и поиск решений."Проигрывая ситуацию в кошмарных сновидениях, мозг ищет для себя решение, как он бы в ней действовал: убегал, догонял, боролся", — говорит врач.Сомнолог рекомендует воспринимать разносюжетные кошмары как "некий адаптационный элемент", однако следить за тем, чтобы они не были слишком частыми. В противном случае они станут навязчивыми и могут негативно отразиться на психоэмоциональном состоянии человека.Ранее невролог Туровская объяснила, что такое психосоматика и как ее проявления влияют на качество жизни. По мнению специалиста, причиной психосоматических заболеваний чаще всего является стресс, с которым самостоятельно справиться не под силу, поэтому важно не затягивать визит к врачу.
https://crimea.ria.ru/20220525/kak-pobedit-nochnye-koshmary--sovety-psikhologa-1123340481.html
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общество, здоровье, совет эксперта
Как кошмары влияют на сон

Сомнолог Бузунов рассказал о влиянии кошмаров на качество сна

19:56 23.07.2022
 
© Depositphotos 9nong Девушка во время бессонницы
Девушка во время бессонницы - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© Depositphotos 9nong
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Страшные сны являются следствием переработки накопленной информации, однако если кошмары снятся часто, то это приводит к истощению нервной системы и серьезным психологическим проблемам. Об этом со ссылкой на сомнолога, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Романа Бузунова сообщает RT.
Как пояснил специалист, наши сны – это адаптация к окружающей среде и поиск решений.
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"Проигрывая ситуацию в кошмарных сновидениях, мозг ищет для себя решение, как он бы в ней действовал: убегал, догонял, боролся", — говорит врач.
Сомнолог рекомендует воспринимать разносюжетные кошмары как "некий адаптационный элемент", однако следить за тем, чтобы они не были слишком частыми. В противном случае они станут навязчивыми и могут негативно отразиться на психоэмоциональном состоянии человека.
"Это самый плохой тип кошмаров, он часто описывается в фильмах: человек попадает в автокатастрофу, а ему потом каждую ночь снится, как он попадает в эту автокатастрофу. Мозг обращается к этой ситуации, не может к этому адаптироваться, не может принять решение, как действовать дальше, в ужасе просыпается, так и не найдя никакого решения. Это уже проблема, которая вызывает тревоги, депрессии, и это основание для того, чтобы обратиться к специалисту", — заключил Бузунов.
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Ранее невролог Туровская объяснила, что такое психосоматика и как ее проявления влияют на качество жизни. По мнению специалиста, причиной психосоматических заболеваний чаще всего является стресс, с которым самостоятельно справиться не под силу, поэтому важно не затягивать визит к врачу.
 
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