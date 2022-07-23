Как кошмары влияют на сон
Сомнолог Бузунов рассказал о влиянии кошмаров на качество сна
© Depositphotos 9nong Девушка во время бессонницы
© Depositphotos 9nong
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Страшные сны являются следствием переработки накопленной информации, однако если кошмары снятся часто, то это приводит к истощению нервной системы и серьезным психологическим проблемам. Об этом со ссылкой на сомнолога, заслуженного врача России, доктора медицинских наук Романа Бузунова сообщает RT.
Как пояснил специалист, наши сны – это адаптация к окружающей среде и поиск решений.
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"Проигрывая ситуацию в кошмарных сновидениях, мозг ищет для себя решение, как он бы в ней действовал: убегал, догонял, боролся", — говорит врач.
Сомнолог рекомендует воспринимать разносюжетные кошмары как "некий адаптационный элемент", однако следить за тем, чтобы они не были слишком частыми. В противном случае они станут навязчивыми и могут негативно отразиться на психоэмоциональном состоянии человека.
"Это самый плохой тип кошмаров, он часто описывается в фильмах: человек попадает в автокатастрофу, а ему потом каждую ночь снится, как он попадает в эту автокатастрофу. Мозг обращается к этой ситуации, не может к этому адаптироваться, не может принять решение, как действовать дальше, в ужасе просыпается, так и не найдя никакого решения. Это уже проблема, которая вызывает тревоги, депрессии, и это основание для того, чтобы обратиться к специалисту", — заключил Бузунов.
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