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Запрет на полеты в Крым продлен
Запрет на полеты в Крым продлен - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Запрет на полеты в Крым продлен
Режим ограничений на выполнение полетов в Симферополь и еще 10 городов юга и центральной части России продлен до 30 июля. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T09:11
2022-07-22T09:11
2022-07-22T09:11
аэропорт симферополь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Режим ограничений на выполнение полетов в Симферополь и еще 10 городов юга и центральной части России продлен до 30 июля. Об этом сообщает Росавиация.Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Открыты – воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Через них авиаперевозчикам рекомендуют организовывать перевозки пассажиров.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и начали мультимодальные перевозки по "единому" билету.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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аэропорт симферополь, крым
Запрет на полеты в Крым продлен
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 30 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Режим ограничений на выполнение полетов в Симферополь и еще 10 городов юга и центральной части России продлен до 30 июля. Об этом сообщает Росавиация.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 30 июля", - говорится в сообщении.
Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Открыты – воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Через них авиаперевозчикам рекомендуют организовывать перевозки пассажиров.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и начали мультимодальные перевозки по "единому" билету.