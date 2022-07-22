https://crimea.ria.ru/20220722/zapret-na-polety-v-krym-prodlen-1123925153.html

Запрет на полеты в Крым продлен

Запрет на полеты в Крым продлен - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Запрет на полеты в Крым продлен

Режим ограничений на выполнение полетов в Симферополь и еще 10 городов юга и центральной части России продлен до 30 июля. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T09:11

2022-07-22T09:11

2022-07-22T09:11

аэропорт симферополь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Режим ограничений на выполнение полетов в Симферополь и еще 10 городов юга и центральной части России продлен до 30 июля. Об этом сообщает Росавиация.Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Открыты – воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Через них авиаперевозчикам рекомендуют организовывать перевозки пассажиров.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. На фоне этого в Крым пустили дополнительные поезда и начали мультимодальные перевозки по "единому" билету.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт симферополь, крым