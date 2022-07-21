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В четверг над Крымом прольются дожди

В четверг над Крымом прольются дожди - РИА Новости Крым, 20.07.2022

В четверг над Крымом прольются дожди

В четверг погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт, над полуостровом снова прольются дожди, сообщают в крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-21T00:01

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крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять холодный атмосферный фронт, над полуостровом снова прольются дожди, сообщают в крымском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +25…27.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью без осадков +19…21. Днем дождь с грозой, столбики термометров покажут +26...28.В Евпатории ночью сухо, температура воздуха составит +16...18, днем дождь, до 28 градусов тепла.В Судаке, Феодосии и Керчи также без осадков ночью +18..20, днем ожидаются грозовые дожди +26...28.Температура морской воды у берегов Ялты и Алушты, в Керченском проливе и Азовском море +24 градуса, в Евпатории +21, в Феодосии и Черноморском +22, в Севастополе +18...23.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество