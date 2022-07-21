https://crimea.ria.ru/20220721/chem-opasno-otboynoe-morskoe-techenie-i-kak-iz-nego-spastis-1123911140.html

Чем опасно отбойное морское течение и как из него спастись

Чем опасно отбойное морское течение и как из него спастись - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Чем опасно отбойное морское течение и как из него спастись

Отбойное течение – одна из главных опасностей морского отдыха. Что такое отбойное течение и что делать, если попал в него сообщает сайт телекалана "Моя... РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-21T08:46

2022-07-21T08:46

2022-07-20T19:05

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Отбойное течение – одна из главных опасностей морского отдыха. Что такое отбойное течение и что делать, если попал в него сообщает сайт телекалана "Моя Планета".Отбойное течение – это водный коридор, который образуется около берега. Явление встречается от Балтийского моря до побережья Австралии, как в морях, так и в океанах, и образуется независимо от структуры пляжа – гальки или песка, а также погодных условий.Явление также называют разрывным течением, рипом, отбойной волной и тягуном. Оно представляет опасность даже для опытных и профессиональных пловцов. Чаще всего такие коридоры образуются на меньшей глубине при наличии внешних ограничителей – кос, отмелей, островков, рифов."Чаще всего этот "коридор" довольно узкий — 10 м в ширину, и течение в нем движется со скоростью 4–5 км/ч. Но могут возникать рипы шириной в 50 м и более, а длиной — до 200–400 м. Скорость в них порой доходит до 15 км/ч. Правда, они встречаются редко, в основном в горловинах лиманов или узких проливах при отливе", – говорится в сообщении.Однако большая часть таких водных коридоров никак себя не проявляет и опознать его можно только в него попав."Люди гибнут не потому, что отбойное течение относит их далеко от берега, а потому, что, паникуя, начинают грести к берегу, теряя запасы сил", – напоминает СМИ.Планируя отдых на море, стоит помнить о существовании этого явления и запомнить следующее: рип "тащит" вдоль поверхности, его ширина, как правило, до 20 метров, и он всегда заканчивается.Таким образом, попав в отбойное течение, важно сохранить спокойствие и плыть параллельно пляжу до тех пор, пока течение не ослабнет."Если течение широкое (иногда оно может достигать 50 м) и выбраться из него, плывя вдоль берега, не получается, перестаньте расходовать силы и дайте течению отнести вас дальше от берега. Обычно отбойное течение прекращается через 3–4 минуты. После этого надо отплыть на 50–100 м в сторону и уж потом возвращаться", - рекомендуют эксперты телеканала и отмечают, что плыть стоит с передышками.Ранее ученый Аннинский развеял три мифа о крымских медузах и рассказал, почему их не стоит бояться.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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