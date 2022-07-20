https://crimea.ria.ru/20220720/v-sredu-v-krymu-budet-sukho-i-teplo-1123901294.html

В среду в Крыму будет сухо и тепло

В среду в Крыму будет сухо и тепло - РИА Новости Крым, 20.07.2022

В среду в Крыму будет сухо и тепло

В среду в Крыму погода порадует жителей и гостей полуострова комфортной температурой. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T00:01

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2022-07-20T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В среду в Крыму погода порадует жителей и гостей полуострова комфортной температурой. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.В Симферополе будет переменная облачность и без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +12...14, днем +26...28.В Севастополе также осадков не ожидается. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +25…27.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...21, днем +27...29.В Евпатории ночью температура воздуха составит +16...18, днем до 28 градусов тепла. В Судаке и Феодосии без осадков. Ночью +16...21, днем +26...29.Температура морской воды у берегов Ялты и Алушты +24, в Евпатории +21, в Феодосии и Черноморском +22, в Севастополе +18...23, в Керченском проливе и Азовском море +24 градуса.

https://crimea.ria.ru/20220717/subtropiki-v-krymu-prognoz-pogody-na-nedelyu-1123852564.html

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2022

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