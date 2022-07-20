Рейтинг@Mail.ru
В среду в Крыму будет сухо и тепло - РИА Новости Крым, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220720/v-sredu-v-krymu-budet-sukho-i-teplo-1123901294.html
В среду в Крыму будет сухо и тепло
В среду в Крыму будет сухо и тепло - РИА Новости Крым, 20.07.2022
В среду в Крыму будет сухо и тепло
В среду в Крыму погода порадует жителей и гостей полуострова комфортной температурой. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T00:01
2022-07-20T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/13/1118637146_0:81:1620:992_1920x0_80_0_0_8f0110c2e795c263d3fc00f1f29a9a0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В среду в Крыму погода порадует жителей и гостей полуострова комфортной температурой. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.В Симферополе будет переменная облачность и без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +12...14, днем +26...28.В Севастополе также осадков не ожидается. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +25…27.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...21, днем +27...29.В Евпатории ночью температура воздуха составит +16...18, днем до 28 градусов тепла. В Судаке и Феодосии без осадков. Ночью +16...21, днем +26...29.Температура морской воды у берегов Ялты и Алушты +24, в Евпатории +21, в Феодосии и Черноморском +22, в Севастополе +18...23, в Керченском проливе и Азовском море +24 градуса.
https://crimea.ria.ru/20220717/subtropiki-v-krymu-prognoz-pogody-na-nedelyu-1123852564.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/13/1118637146_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_508689979b6e88500e15ad275d34439d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода
В среду в Крыму будет сухо и тепло

Прогноз погоды в Крыму на среду, 20 июля

00:01 20.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В среду в Крыму погода порадует жителей и гостей полуострова комфортной температурой. Об этом сообщают в крымском гидрометцентре.
"В среду 20 июля в Крыму сохранится сухая и теплая погода. В последующие двое суток территория полуострова окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…18 градусов, на побережье до +23; днем +25…30, в горах +18…23", - отмечают синоптики.
В Симферополе будет переменная облачность и без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Ночью температура воздуха составит +12...14, днем +26...28.
В Севастополе также осадков не ожидается. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +25…27.
На пляже Учкуевка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 18:57Радио "Спутник в Крыму"
Субтропики в Крыму: прогноз погоды на неделю
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...21, днем +27...29.
В Евпатории ночью температура воздуха составит +16...18, днем до 28 градусов тепла.
В Судаке и Феодосии без осадков. Ночью +16...21, днем +26...29.
Температура морской воды у берегов Ялты и Алушты +24, в Евпатории +21, в Феодосии и Черноморском +22, в Севастополе +18...23, в Керченском проливе и Азовском море +24 градуса.
 
КрымПогода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В среду в Крыму будет сухо и тепло
00:00Какой сегодня праздник: 20 июля
22:07НАТО могла развязать войну с Россией за Крым – лидер Ирана
22:06Главные события и заявления дня, 19 июля
21:56Почему Европу накрыла аномальная жара и грозит ли это Крыму
21:34Крымчане отдали мошенникам 2 млн рублей за неделю
21:11Эксперт оценил заявление Украины о захвате Крыма и уничтожении ЧФ РФ
20:49Банк России выпустил монеты с изображением краснокнижных грибов
20:26Ковидный "кентавр": как защититься от нового подвида омикрона
20:19Движение есть: Путин оценил усилия Турции по вывозу украинского зерна
20:09Штаб по COVID-19 в Крыму возобновляет работу
19:47Лекарства по рецепту онлайн: Росздравнадзор оценил эксперимент
19:26Приехать в Севастополь с материка теперь можно по "единому" билету
19:08Люди, город, жизнь. Как сегодня живет Херсон
19:01Войска ДНР и ЛНР освободили 254 населенных пункта
18:41Зеленский уволил генпрокурора Украины Венедиктову
18:21Ракетный эсминец США пришвартовался в Финляндии
18:01В Ялте сыграют донецкий "Шахтер" и симферопольская "Таврия"
17:29Главаря крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир"* приговорили к 17 годам колонии
17:25Власти назвали фейком листовки о проверке бомбоубежищ в Симферополе
Лента новостейМолния