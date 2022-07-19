https://crimea.ria.ru/20220719/v-yalte-sygrayut-donetskiy-shakhter-i-simferopolskaya-tavriya-1123896686.html

В Ялте сыграют донецкий "Шахтер" и симферопольская "Таврия"

В Ялте сыграют донецкий "Шахтер" и симферопольская "Таврия" - РИА Новости Крым, 19.07.2022

В Ялте сыграют донецкий "Шахтер" и симферопольская "Таврия"

В канун празднования Дня города в Ялте торжественно откроют новый стадион "Авангард", на футбольном поле встретятся легендарный донецкий "Шахтер" и... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T18:01

2022-07-19T18:01

2022-07-19T18:01

крым

спорт

ялта

янина павленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В канун празднования Дня города в Ялте торжественно откроют новый стадион "Авангард", на футбольном поле встретятся легендарный донецкий "Шахтер" и симферопольская "Таврия". Грандиозный матч анонсировала глава ялтинской администрации Янина Павленко в прямом эфире, организованном Центром управления регионом Республики Крым.Традиционно День города в Ялте отмечают во вторые выходные августа. В этот раз в городе планируют разместить множество праздничных локаций для детей, молодежи и взрослых. Завершат празднование Дня города большим концертом на площади в районе набережной и красочным фейерверком. Подробный анонс праздника появится через несколько дней, пообещала мэр.

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2022

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крым, спорт, ялта, янина павленко