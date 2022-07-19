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В Ялте сыграют донецкий "Шахтер" и симферопольская "Таврия" - РИА Новости Крым, 19.07.2022
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В Ялте сыграют донецкий "Шахтер" и симферопольская "Таврия"
В Ялте сыграют донецкий "Шахтер" и симферопольская "Таврия" - РИА Новости Крым, 19.07.2022
В Ялте сыграют донецкий "Шахтер" и симферопольская "Таврия"
В канун празднования Дня города в Ялте торжественно откроют новый стадион "Авангард", на футбольном поле встретятся легендарный донецкий "Шахтер" и... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T18:01
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крым
спорт
ялта
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В канун празднования Дня города в Ялте торжественно откроют новый стадион "Авангард", на футбольном поле встретятся легендарный донецкий "Шахтер" и симферопольская "Таврия". Грандиозный матч анонсировала глава ялтинской администрации Янина Павленко в прямом эфире, организованном Центром управления регионом Республики Крым.Традиционно День города в Ялте отмечают во вторые выходные августа. В этот раз в городе планируют разместить множество праздничных локаций для детей, молодежи и взрослых. Завершат празднование Дня города большим концертом на площади в районе набережной и красочным фейерверком. Подробный анонс праздника появится через несколько дней, пообещала мэр.
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крым, спорт, ялта, янина павленко
В Ялте сыграют донецкий "Шахтер" и симферопольская "Таврия"

Донецкий "Шахтер" и симферопольская "Таврия" сыграют в Ялте на новом стадионе

18:01 19.07.2022
 
© Фото: pixabayФутбол
Футбол
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В канун празднования Дня города в Ялте торжественно откроют новый стадион "Авангард", на футбольном поле встретятся легендарный донецкий "Шахтер" и симферопольская "Таврия". Грандиозный матч анонсировала глава ялтинской администрации Янина Павленко в прямом эфире, организованном Центром управления регионом Республики Крым.
"Празднование Дня города начнется 12 августа с долгожданного официального грандиозного открытия стадиона Авангард. Это мероприятие планируют открыть две серьезные футбольные команды "Шахтер" (Донецк) и "Таврия" (Симферополь). Это даст старт началу праздничных мероприятий в Большой Ялте, и, я уверена, соберет поклонников футбола со всего Крыма и не только", - сказала Павленко.
Традиционно День города в Ялте отмечают во вторые выходные августа. В этот раз в городе планируют разместить множество праздничных локаций для детей, молодежи и взрослых. Завершат празднование Дня города большим концертом на площади в районе набережной и красочным фейерверком. Подробный анонс праздника появится через несколько дней, пообещала мэр.
 
КрымСпортЯлтаЯнина Павленко
 
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