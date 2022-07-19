https://crimea.ria.ru/20220719/obmen-pogibshikh-voennykh-proshel-v-zaporozhskoy-oblasti-1123898976.html

Обмен телами погибших военных прошел в Запорожской области

Обмен телами погибших военных прошел в Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Обмен телами погибших военных прошел в Запорожской области

Обмен телами погибших военных по формуле "45 на 45" прошел в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T17:19

2022-07-19T17:19

2022-07-19T17:20

специальная военная операция рф на украине

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Обмен телами погибших военных по формуле "45 на 45" прошел в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

запорожская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, запорожская область