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Обмен телами погибших военных прошел в Запорожской области
Обмен телами погибших военных прошел в Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Обмен телами погибших военных прошел в Запорожской области
Обмен телами погибших военных по формуле "45 на 45" прошел в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T17:19
2022-07-19T17:19
2022-07-19T17:20
специальная военная операция рф на украине
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Обмен телами погибших военных по формуле "45 на 45" прошел в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
запорожская область
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2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, запорожская область
Обмен телами погибших военных прошел в Запорожской области
В Запорожской области состоялся обмен телами погибших на Мариупольском направлении военных
17:19 19.07.2022 (обновлено: 17:20 19.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РИА Новости Крым. Обмен телами погибших военных по формуле "45 на 45" прошел в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
"У нас произошел обмен телами погибших "45 на 45". Обмен произошел между Васильевкой и Каменским. Режим Зеленского долго не давал согласия на обмен. Это все убитые на Мариупольском направлении", — сказал он.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.