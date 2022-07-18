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Шольц: ЕС сохранит санкции, если мир на Украине наступит на условиях РФ - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Шольц: ЕС сохранит санкции, если мир на Украине наступит на условиях РФ
Шольц: ЕС сохранит санкции, если мир на Украине наступит на условиях РФ - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Шольц: ЕС сохранит санкции, если мир на Украине наступит на условиях РФ
ЕС сохранит антироссийские санкции, если мир на Украине наступит на условиях Москвы. Об этом в своей колонке в Frankfurter Allgemeine Zeitung написал канцлер... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T10:00
2022-07-18T13:18
олаф шольц
европейский союз
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. ЕС сохранит антироссийские санкции, если мир на Украине наступит на условиях Москвы. Об этом в своей колонке в Frankfurter Allgemeine Zeitung написал канцлер Германии Олаф Шольц.По словам Шольца, лидеры Евросоюза с самого начала понимали, что антироссийские рестрикции вероятнее всего будут действовать долго: "Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, санкции не будут отменены", - заявил он.Одновременно в своей статье Шольц признает, что санкции больно ударили по рядовым европейцам, которым приходится с тревогой смотреть в счета за коммунальные услуги, сталкиваться с ростом цен на продовольствие, топливо и энергоресурсы. Эту ситуацию канцлер назвал непростой "даже для такой сильной, процветающей страны", как Германия, и констатировал, что немцам придется проявить выдержку.Ранее Глава МИД РФ назвал целями западных санкций наказание несогласных и подчинение своей воле. При этом, по его мнению, проблемы экономики и торговли искусно создаются Западом для самих себя.
https://crimea.ria.ru/20220621/sholts-otvetil-na-kritiku-i-postavil-kiev-na-mesto-1123604443.html
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олаф шольц, европейский союз, германия, украина
Шольц: ЕС сохранит санкции, если мир на Украине наступит на условиях РФ

Шольц: Западу не нужен мир на Украине на условиях России

10:00 18.07.2022 (обновлено: 13:18 18.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. ЕС сохранит антироссийские санкции, если мир на Украине наступит на условиях Москвы. Об этом в своей колонке в Frankfurter Allgemeine Zeitung написал канцлер Германии Олаф Шольц.
По словам Шольца, лидеры Евросоюза с самого начала понимали, что антироссийские рестрикции вероятнее всего будут действовать долго: "Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, санкции не будут отменены", - заявил он.
Одновременно в своей статье Шольц признает, что санкции больно ударили по рядовым европейцам, которым приходится с тревогой смотреть в счета за коммунальные услуги, сталкиваться с ростом цен на продовольствие, топливо и энергоресурсы. Эту ситуацию канцлер назвал непростой "даже для такой сильной, процветающей страны", как Германия, и констатировал, что немцам придется проявить выдержку.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 13:00
Шольц ответил на критику и поставил Киев на место
Ранее Глава МИД РФ назвал целями западных санкций наказание несогласных и подчинение своей воле. При этом, по его мнению, проблемы экономики и торговли искусно создаются Западом для самих себя.
 
Олаф ШольцЕвропейский СоюзГерманияУкраина
 
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