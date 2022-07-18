https://crimea.ria.ru/20220718/es-sokhranit-sanktsii-esli-mir-na-ukraine-nastupit-na-usloviyakh-rf-1123876784.html

Шольц: ЕС сохранит санкции, если мир на Украине наступит на условиях РФ

Шольц: ЕС сохранит санкции, если мир на Украине наступит на условиях РФ - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Шольц: ЕС сохранит санкции, если мир на Украине наступит на условиях РФ

ЕС сохранит антироссийские санкции, если мир на Украине наступит на условиях Москвы. Об этом в своей колонке в Frankfurter Allgemeine Zeitung написал канцлер... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T10:00

2022-07-18T10:00

2022-07-18T13:18

олаф шольц

европейский союз

германия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. ЕС сохранит антироссийские санкции, если мир на Украине наступит на условиях Москвы. Об этом в своей колонке в Frankfurter Allgemeine Zeitung написал канцлер Германии Олаф Шольц.По словам Шольца, лидеры Евросоюза с самого начала понимали, что антироссийские рестрикции вероятнее всего будут действовать долго: "Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, санкции не будут отменены", - заявил он.Одновременно в своей статье Шольц признает, что санкции больно ударили по рядовым европейцам, которым приходится с тревогой смотреть в счета за коммунальные услуги, сталкиваться с ростом цен на продовольствие, топливо и энергоресурсы. Эту ситуацию канцлер назвал непростой "даже для такой сильной, процветающей страны", как Германия, и констатировал, что немцам придется проявить выдержку.Ранее Глава МИД РФ назвал целями западных санкций наказание несогласных и подчинение своей воле. При этом, по его мнению, проблемы экономики и торговли искусно создаются Западом для самих себя.

https://crimea.ria.ru/20220621/sholts-otvetil-na-kritiku-i-postavil-kiev-na-mesto-1123604443.html

германия

украина

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олаф шольц, европейский союз, германия, украина