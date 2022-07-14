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В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг
В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг - РИА Новости Крым, 14.07.2022
В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг
В ближайшие двое суток погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщает региональный... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T00:01
2022-07-14T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 26...28.В Севастополе без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 25…27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии также без дождя. Ночью будет +19...+21, днем воздух прогреется до +26...+28.Температура морской воды у берегов Алушты, Ялты и Феодосии +22 градуса, в Евпатории и Черноморском +23, в Севастополе +24, в Керченском проливе +26, в Азовском море +25.На востоке полуострова объявлена чрезвычайная пожарная опасность.
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погода, погода в крыму, крымская погода
В Крыму без осадков: прогноз погоды на четверг

Прогноз погоды в Крыму на четверг

00:01 14.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭкскурсионное обслуживание в Алуште
Экскурсионное обслуживание в Алуште - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"Температура воздуха ночью +13…18, на побережье до +21; днем воздух прогреется до 27…32, в горах до 18…23. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывами до 15 м/с" - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 14...16, днем 26...28.
В Севастополе без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 25…27.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии также без дождя. Ночью будет +19...+21, днем воздух прогреется до +26...+28.
Температура морской воды у берегов Алушты, Ялты и Феодосии +22 градуса, в Евпатории и Черноморском +23, в Севастополе +24, в Керченском проливе +26, в Азовском море +25.
На востоке полуострова объявлена чрезвычайная пожарная опасность.
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