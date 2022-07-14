https://crimea.ria.ru/20220714/ssha-razreshili-sdelki-s-rf-po-prodovolstviyu-lekarstvam-i-medoborudovaniyu-1123849119.html
США разрешили сделки с РФ по продовольствию, лекарствам и медоборудованию
США разрешили сделки с РФ по продовольствию, лекарствам и медоборудованию - РИА Новости Крым, 15.07.2022
США разрешили сделки с РФ по продовольствию, лекарствам и медоборудованию
Министерство финансов США снимает ряд ограничений, под которые попал банковский сектор России. Об этом со ссылкой на американское ведомство пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-14T21:46
2022-07-14T21:46
2022-07-15T10:01
сша
санкции против россии
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июль — РИА Новости Крым. Министерство финансов США снимает ряд ограничений, под которые попал банковский сектор России. Об этом со ссылкой на американское ведомство пишет РИА Новости. Так, Штаты возобновят транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.Речь идет о предупреждении распространения коронавирусной инфекции — профилактике, диагностике и лечении, а также проведении необходимых медицинских исследований и клинических испытаний.Среди продовольственных товаров в документе перечисляются товары для людей и животных, минеральные и органические удобрения, семена для посева, репродуктивные материалы для животноводства, лекарства и медоборудование.Кроме того, Вашингтон снял санкции с "дочки" Альфа-банка в Казахстане и компании Gazprom Germania, бывшее подразделение "Газпрома".
сша
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, санкции против россии, политика
США разрешили сделки с РФ по продовольствию, лекарствам и медоборудованию
США разрешили сделки с РФ по продовольствию, лекарствам и медоборудованию и удобрениям
21:46 14.07.2022 (обновлено: 10:01 15.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июль — РИА Новости Крым. Министерство финансов США снимает ряд ограничений, под которые попал банковский сектор России. Об этом со ссылкой на американское ведомство пишет РИА Новости.
Так, Штаты возобновят транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.
"Все транзакции...в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих или обновления программного обеспечения для медицинских устройств", — говорится в генеральной лицензии Минфина США.
Речь идет о предупреждении распространения коронавирусной инфекции — профилактике, диагностике и лечении, а также проведении необходимых медицинских исследований и клинических испытаний.
Среди продовольственных товаров в документе перечисляются товары для людей и животных, минеральные и органические удобрения, семена для посева, репродуктивные материалы для животноводства, лекарства и медоборудование.
Кроме того, Вашингтон снял санкции с "дочки" Альфа-банка в Казахстане и компании Gazprom Germania, бывшее подразделение "Газпрома".