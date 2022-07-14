https://crimea.ria.ru/20220714/ssha-razreshili-sdelki-s-rf-po-prodovolstviyu-lekarstvam-i-medoborudovaniyu-1123849119.html

США разрешили сделки с РФ по продовольствию, лекарствам и медоборудованию

США разрешили сделки с РФ по продовольствию, лекарствам и медоборудованию - РИА Новости Крым, 15.07.2022

США разрешили сделки с РФ по продовольствию, лекарствам и медоборудованию

Министерство финансов США снимает ряд ограничений, под которые попал банковский сектор России. Об этом со ссылкой на американское ведомство пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-14T21:46

2022-07-14T21:46

2022-07-15T10:01

сша

санкции против россии

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июль — РИА Новости Крым. Министерство финансов США снимает ряд ограничений, под которые попал банковский сектор России. Об этом со ссылкой на американское ведомство пишет РИА Новости. Так, Штаты возобновят транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.Речь идет о предупреждении распространения коронавирусной инфекции — профилактике, диагностике и лечении, а также проведении необходимых медицинских исследований и клинических испытаний.Среди продовольственных товаров в документе перечисляются товары для людей и животных, минеральные и органические удобрения, семена для посева, репродуктивные материалы для животноводства, лекарства и медоборудование.Кроме того, Вашингтон снял санкции с "дочки" Альфа-банка в Казахстане и компании Gazprom Germania, бывшее подразделение "Газпрома".

сша

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, санкции против россии, политика