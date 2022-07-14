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США разрешили сделки с РФ по продовольствию, лекарствам и медоборудованию - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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США разрешили сделки с РФ по продовольствию, лекарствам и медоборудованию
США разрешили сделки с РФ по продовольствию, лекарствам и медоборудованию - РИА Новости Крым, 15.07.2022
США разрешили сделки с РФ по продовольствию, лекарствам и медоборудованию
Министерство финансов США снимает ряд ограничений, под которые попал банковский сектор России. Об этом со ссылкой на американское ведомство пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-14T21:46
2022-07-15T10:01
сша
санкции против россии
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июль — РИА Новости Крым. Министерство финансов США снимает ряд ограничений, под которые попал банковский сектор России. Об этом со ссылкой на американское ведомство пишет РИА Новости. Так, Штаты возобновят транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.Речь идет о предупреждении распространения коронавирусной инфекции — профилактике, диагностике и лечении, а также проведении необходимых медицинских исследований и клинических испытаний.Среди продовольственных товаров в документе перечисляются товары для людей и животных, минеральные и органические удобрения, семена для посева, репродуктивные материалы для животноводства, лекарства и медоборудование.Кроме того, Вашингтон снял санкции с "дочки" Альфа-банка в Казахстане и компании Gazprom Germania, бывшее подразделение "Газпрома".
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РИА Новости Крым
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сша, санкции против россии, политика
США разрешили сделки с РФ по продовольствию, лекарствам и медоборудованию

США разрешили сделки с РФ по продовольствию, лекарствам и медоборудованию и удобрениям

21:46 14.07.2022 (обновлено: 10:01 15.07.2022)
 
© РИА Новости . Вера Голосова / Перейти в фотобанкГорода мира. Нью-Йорк
Города мира. Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Вера Голосова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июль — РИА Новости Крым. Министерство финансов США снимает ряд ограничений, под которые попал банковский сектор России. Об этом со ссылкой на американское ведомство пишет РИА Новости.
Так, Штаты возобновят транзакции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.
"Все транзакции...в отношении: производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих или обновления программного обеспечения для медицинских устройств", — говорится в генеральной лицензии Минфина США.
Речь идет о предупреждении распространения коронавирусной инфекции — профилактике, диагностике и лечении, а также проведении необходимых медицинских исследований и клинических испытаний.
Среди продовольственных товаров в документе перечисляются товары для людей и животных, минеральные и органические удобрения, семена для посева, репродуктивные материалы для животноводства, лекарства и медоборудование.
Кроме того, Вашингтон снял санкции с "дочки" Альфа-банка в Казахстане и компании Gazprom Germania, бывшее подразделение "Газпрома".
 
СШАСанкции против РоссииПолитика
 
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