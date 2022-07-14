https://crimea.ria.ru/20220714/premer-ministr-italii-dragi-zayavil-chto-podaet-v-otstavku-1123848331.html

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку - РИА Новости Крым, 14.07.2022

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку поста главы правительства, об этом стало известно на заседании Совета министров. Об этом... РИА Новости Крым, 14.07.2022

2022-07-14T19:56

2022-07-14T19:56

2022-07-14T20:07

политика

италия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку поста главы правительства, об этом стало известно на заседании Совета министров. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее в четверг Сенат итальянского парламента выразил доверие правительству страны после того, как в голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции - "Движение звезд" (Д5З).По его словам, это означает, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".

https://crimea.ria.ru/20220708/lavrov-prokommentiroval-otstavku-borisa-dzhonsona-1123782634.html

италия

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политика, италия