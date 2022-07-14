https://crimea.ria.ru/20220714/premer-ministr-italii-dragi-zayavil-chto-podaet-v-otstavku-1123848331.html
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку поста главы правительства, об этом стало известно на заседании Совета министров. Об этом... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T19:56
2022-07-14T19:56
2022-07-14T20:07
политика
италия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку поста главы правительства, об этом стало известно на заседании Совета министров. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее в четверг Сенат итальянского парламента выразил доверие правительству страны после того, как в голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции - "Движение звезд" (Д5З).По его словам, это означает, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".
https://crimea.ria.ru/20220708/lavrov-prokommentiroval-otstavku-borisa-dzhonsona-1123782634.html
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политика, италия
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подает в отставку
19:56 14.07.2022 (обновлено: 20:07 14.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку поста главы правительства, об этом стало известно на заседании Совета министров. Об этом сообщает РИА Новости.
"Хочу объявить вам, что этим вечером передам президенту республики заявление об отставке", - приводит его слова пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
Ранее в четверг Сенат итальянского парламента выразил доверие правительству страны после того, как в голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции - "Движение звезд" (Д5З).
"Сегодняшнее голосование в парламенте является очень значимым событием с политической точки зрения", - заявил Драги.
По его словам, это означает, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".