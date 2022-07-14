Рейтинг@Mail.ru
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220714/premer-ministr-italii-dragi-zayavil-chto-podaet-v-otstavku-1123848331.html
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку поста главы правительства, об этом стало известно на заседании Совета министров. Об этом... РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T19:56
2022-07-14T20:07
политика
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0e/1123848374_0:105:2517:1521_1920x0_80_0_0_c074f162fdd44623a4b5748a17f6034e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку поста главы правительства, об этом стало известно на заседании Совета министров. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее в четверг Сенат итальянского парламента выразил доверие правительству страны после того, как в голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции - "Движение звезд" (Д5З).По его словам, это означает, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".
https://crimea.ria.ru/20220708/lavrov-prokommentiroval-otstavku-borisa-dzhonsona-1123782634.html
италия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0e/1123848374_175:0:2343:1626_1920x0_80_0_0_ca5f88bfa37b112e292c10d3386ae4e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, италия
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подает в отставку

19:56 14.07.2022 (обновлено: 20:07 14.07.2022)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку поста главы правительства, об этом стало известно на заседании Совета министров. Об этом сообщает РИА Новости.
"Хочу объявить вам, что этим вечером передам президенту республики заявление об отставке", - приводит его слова пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
Ранее в четверг Сенат итальянского парламента выразил доверие правительству страны после того, как в голосовании отказался принять участие один из участников правящей коалиции - "Движение звезд" (Д5З).
"Сегодняшнее голосование в парламенте является очень значимым событием с политической точки зрения", - заявил Драги.
По его словам, это означает, что "общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет".
Встреча глав МИД и Минобороны России и Бразилии
8 июля, 09:40
Лавров прокомментировал отставку Бориса Джонсона
 
ПолитикаИталия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49В рядах ВСУ массовое дезертирство - Росгвардия представила документы
13:36У Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД
13:31Вступительная кампания в Мелитополе: о местах, учителях и помощи Крыма
13:22Минпромторг прогнозирует снижение производства автомобилей в РФ на 50%
13:08Скидки и бесплатный трансфер: отельеры "зовут" туристов в Крым
12:59На "Тавриде" две легковушки влетели в грузовик: четверо пострадавших
12:49Военные РФ за сутки сбили четыре украинских самолета
12:44Пленный британский наемник скончался в ДНР — омбудсмен
12:42ВКС разбомбили базу "Правого сектора"* в ДНР – уничтожено 300 боевиков
12:37ВС РФ уничтожили до 200 националистов и иностранных наемников в Харькове
12:29Минобороны РФ объяснило удар по дому офицеров в Виннице
12:15Работа двух СМИ-иноагентов признана нежелательной в РФ
11:46В Крыму экс-чиновник с поддельным дипломом пойдет под суд за взятки
11:43Бесконтактные банкоматы уже в Крыму: чем удобны и как ими пользоваться
11:38Денег нет: ЕС сокращает помощь Киеву
11:33Число жертв обстрела Новой Каховки возросло – Херсонская ВГА
11:30Маски сброшены: в Севастополе отменены почти все ковидные ограничения
11:21В Севастополе в научном институте бюджетные 800 тысяч "слили" подрядчику
11:16На границах России сняты все ковидные ограничения
11:06Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт мужчину
Лента новостейМолния