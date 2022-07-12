https://crimea.ria.ru/20220712/v-sovfede-otvetili-na-vopros-ob-ogranichenii-prav-rossiyan-iz-za-svo-1123820547.html
В Совфеде ответили на вопрос об ограничении прав россиян из-за СВО
В Совфеде ответили на вопрос об ограничении прав россиян из-за СВО - РИА Новости Крым, 12.07.2022
В Совфеде ответили на вопрос об ограничении прав россиян из-за СВО
Ограничения прав и свобод россиян в связи со спецоперацией на Украине в настоящее время вводить не планируют, на данном этапе достаточно принятых... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T14:58
2022-07-12T14:58
2022-07-12T14:58
специальная военная операция рф на украине
совет федерации
российская федерация (россия, рф)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Ограничения прав и свобод россиян в связи со спецоперацией на Украине в настоящее время вводить не планируют, на данном этапе достаточно принятых законодательных мер. Об этом со ссылкой на главу комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова сообщает "Парламентская газета".Специальная военная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, совет федерации, российская федерация (россия, рф), общество
В Совфеде ответили на вопрос об ограничении прав россиян из-за СВО
Сенатор Климов: ограничений прав и свобод граждан РФ из-за спецоперации не будет
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Ограничения прав и свобод россиян в связи со спецоперацией на Украине в настоящее время вводить не планируют, на данном этапе достаточно принятых законодательных мер. Об этом со ссылкой на главу комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова сообщает "Парламентская газета".
"Тех мер законодательного характера, которые принимаются, в том числе в настоящее время, вполне достаточно. Наша задача, с одной стороны, – обеспечить безопасность людей, а с другой – ни в коем случае не ограничивать без крайней необходимости права и свободы. Я убежден, что в настоящее время мы такого рода ограничения не введем", - заявил Климов в интервью изданию.
Специальная военная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.