https://crimea.ria.ru/20220712/teplo-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1123812768.html

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник

Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах вероятны локальные... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T00:01

2022-07-12T00:01

2022-07-12T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах вероятны локальные кратковременные грозовые дожди. В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16; днем +26...28.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью будет 18…20 градусов, днем +24…26.В Ялте, Алуште и Евпатории без осадков, переменная облачность. Днем воздух прогреется до +26..28 градусов, ночью будет 18...20.В Судаке и Феодосии также без дождя. Ночью столбики термометров покажут 17-20, днем 25-27 градусов.Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до 23..24 градусов. В Керченском проливе - до +26.12-15 июля в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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