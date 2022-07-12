https://crimea.ria.ru/20220712/teplo-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1123812768.html
Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник
Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах вероятны локальные... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T00:01
2022-07-12T00:01
2022-07-12T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах вероятны локальные кратковременные грозовые дожди. В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16; днем +26...28.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью будет 18…20 градусов, днем +24…26.В Ялте, Алуште и Евпатории без осадков, переменная облачность. Днем воздух прогреется до +26..28 градусов, ночью будет 18...20.В Судаке и Феодосии также без дождя. Ночью столбики термометров покажут 17-20, днем 25-27 градусов.Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до 23..24 градусов. В Керченском проливе - до +26.12-15 июля в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
/20220711/udar-stikhii-po-krymu-v-mchs-rasskazali-o-posledstviyakh-1123807575.html
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
Тепло и без осадков: прогноз погоды в Крыму на вторник
В Крыму во вторник до +28, преимущественно без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах вероятны локальные кратковременные грозовые дожди.
"Температура воздуха ночью 12…17 градусов, на побережье до 22; днем воздух прогреется до 23…28, в горах 15…20. Ветер западный, северо-западный умеренный", - говорится в прогнозе крымского гидрометцентра.
В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16; днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью будет 18…20 градусов, днем +24…26.
В Ялте, Алуште и Евпатории без осадков, переменная облачность. Днем воздух прогреется до +26..28 градусов, ночью будет 18...20.
В Судаке и Феодосии также без дождя. Ночью столбики термометров покажут 17-20, днем 25-27 градусов.
Вода в Черном и Азовском морях прогрелась до 23..24 градусов. В Керченском проливе - до +26.
12-15 июля в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.