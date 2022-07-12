https://crimea.ria.ru/20220712/avarii-ostavili-bez-vody-chast-simferopolya-1123815368.html
Аварии оставили без воды часть Симферополя
Аварии оставили без воды часть Симферополя - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Аварии оставили без воды часть Симферополя
Аварии на сетях привели к отключению водоснабжения в Симферополе и двух селах под Феодосией. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T09:07
2022-07-12T09:07
2022-07-12T09:07
вода в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Аварии на сетях привели к отключению водоснабжения в Симферополе и двух селах под Феодосией. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".В крымской столице во вторник произошло сразу две аварии, в связи с чем водоснабжение ограничено на улицах Крылова, Красноармейская, Ростовская, Никанорова, Смольная, Садовая, Трамвайный переулок, Камская, Лизы Чайкиной, Шалфейная, Киевская, Кечкеметская и прилегающих к ним улицах и переулках. По информации предприятия, подвоз питьевой воды будет осуществляться в районе перекрестка Крылова и Ломаного переулка. Ремонтные работы специалисты рассчитывают завершить к 17:00.В Феодосийском регионе под отключение попали поселок Ближние Камыши – без воды улицы Крылова, Мира, Станционная, Совхозная, переулок Мирный, Кошевого, а также село Береговое, где ограничена подача на улицах Волошина и Речная. Время восстановления водоснабжения не сообщается.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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вода в крыму, общество
Аварии оставили без воды часть Симферополя
В Симферополе и двух селах под Феодосией ограничено водоснабжение
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Аварии на сетях привели к отключению водоснабжения в Симферополе и двух селах под Феодосией. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
В крымской столице во вторник произошло сразу две аварии, в связи с чем водоснабжение ограничено на улицах Крылова, Красноармейская, Ростовская, Никанорова, Смольная, Садовая, Трамвайный переулок, Камская, Лизы Чайкиной, Шалфейная, Киевская, Кечкеметская и прилегающих к ним улицах и переулках. По информации предприятия, подвоз питьевой воды будет осуществляться в районе перекрестка Крылова и Ломаного переулка. Ремонтные работы специалисты рассчитывают завершить к 17:00.
В Феодосийском регионе под отключение попали поселок Ближние Камыши – без воды улицы Крылова, Мира, Станционная, Совхозная, переулок Мирный, Кошевого, а также село Береговое, где ограничена подача на улицах Волошина и Речная. Время восстановления водоснабжения не сообщается.