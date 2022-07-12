Рейтинг@Mail.ru
Аварии оставили без воды часть Симферополя - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220712/avarii-ostavili-bez-vody-chast-simferopolya-1123815368.html
Аварии оставили без воды часть Симферополя
Аварии оставили без воды часть Симферополя - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Аварии оставили без воды часть Симферополя
Аварии на сетях привели к отключению водоснабжения в Симферополе и двух селах под Феодосией. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T09:07
2022-07-12T09:07
вода в крыму
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076618_0:113:1618:1023_1920x0_80_0_0_c0719f6d2caad3651ef242d96515e0b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Аварии на сетях привели к отключению водоснабжения в Симферополе и двух селах под Феодосией. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".В крымской столице во вторник произошло сразу две аварии, в связи с чем водоснабжение ограничено на улицах Крылова, Красноармейская, Ростовская, Никанорова, Смольная, Садовая, Трамвайный переулок, Камская, Лизы Чайкиной, Шалфейная, Киевская, Кечкеметская и прилегающих к ним улицах и переулках. По информации предприятия, подвоз питьевой воды будет осуществляться в районе перекрестка Крылова и Ломаного переулка. Ремонтные работы специалисты рассчитывают завершить к 17:00.В Феодосийском регионе под отключение попали поселок Ближние Камыши – без воды улицы Крылова, Мира, Станционная, Совхозная, переулок Мирный, Кошевого, а также село Береговое, где ограничена подача на улицах Волошина и Речная. Время восстановления водоснабжения не сообщается.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1c/1123076618_95:0:1535:1080_1920x0_80_0_0_00aac5e43d4df006c279e0f04b98d3e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода в крыму, общество
Аварии оставили без воды часть Симферополя

В Симферополе и двух селах под Феодосией ограничено водоснабжение

09:07 12.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Аварии на сетях привели к отключению водоснабжения в Симферополе и двух селах под Феодосией. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Вода Крыма".
В крымской столице во вторник произошло сразу две аварии, в связи с чем водоснабжение ограничено на улицах Крылова, Красноармейская, Ростовская, Никанорова, Смольная, Садовая, Трамвайный переулок, Камская, Лизы Чайкиной, Шалфейная, Киевская, Кечкеметская и прилегающих к ним улицах и переулках. По информации предприятия, подвоз питьевой воды будет осуществляться в районе перекрестка Крылова и Ломаного переулка. Ремонтные работы специалисты рассчитывают завершить к 17:00.
В Феодосийском регионе под отключение попали поселок Ближние Камыши – без воды улицы Крылова, Мира, Станционная, Совхозная, переулок Мирный, Кошевого, а также село Береговое, где ограничена подача на улицах Волошина и Речная. Время восстановления водоснабжения не сообщается.
 
Вода в КрымуОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:24Студенты ЛДНР будут развивать регионы с помощью полученных в Крыму знаний
17:55Еврокомиссия: транзит товаров в Калининград поездами не запрещен
17:46В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера
17:44Глава Ростуризма оценила безопасность отдыха в Крыму
17:35В Крыму создадут первый национальный туристический маршрут
17:29В течение 5-10 лет Крым должен стать эталонным курортом – Догузова
17:18Сколько Крым потеряет туристов – ответ Ростуризма
17:13Севастополец получил 6 лет тюрьмы за попытку сбыть почти 10 кг амфетамина
17:08Соцопрос: жители юга России – самые счастливые в стране
16:45Аксенов поставил точку в инциденте с военнослужащими в Судаке
16:35В Севастополе обезвредили бомбу возле жилых домов
16:26Сенаторы отреагировали на намерение Рады признать "Ичкерию"*
16:11В Херсоне окончательно сносят памятник "небесной сотне"
15:54КНДР признала Донецкую Народную Республику — Пушилин
15:21Россиянам могут разрешить продавать магазинам овощи с огородов
15:01В Херсонской области соберут меньше зерна из-за заминированных полей
14:38Опубликованы официальные данные о жертвах и разрушениях в Новой Каховке
14:18Эксперт рассказал, сколько туристов потеряет Крым летом 2022
14:07Что изучают студенты в рамках "Летнего университета" в Крыму
13:25Крымчанин получил 13 лет колонии за сексуальное насилие над ребенком
Лента новостейМолния