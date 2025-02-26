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Отдал жизнь за мир: в Ленинском районе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Отдал жизнь за мир: в Ленинском районе простились с героем СВО
Отдал жизнь за мир: в Ленинском районе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Отдал жизнь за мир: в Ленинском районе простились с героем СВО
В селе Калиновка Ленинского района Крыма простились с Романом Коротченковым, погибшим на фронте. Об этом сообщил глава администрации Щелкино Андрей Вавилкин. РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В селе Калиновка Ленинского района Крыма простились с Романом Коротченковым, погибшим на фронте. Об этом сообщил глава администрации Щелкино Андрей Вавилкин.27 февраля герою исполнилось бы 46 лет. "Низкий поклон защитнику Отечества, с честью выполнившего свой гражданский и воинский долг перед Родиной, отдав свою жизнь в бою во имя спокойствия и мирного существования нас с вами", - заключил глава администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, утраты, новости сво, ленинский район
Отдал жизнь за мир: в Ленинском районе простились с героем СВО

В Ленинском районе Крыма простились с погибшим на СВО сержантом Романом Коротченковым

12:34 26.02.2025
 
© Администрация города ЩёлкиноВ Крыму простятся с сержантом Романом Коротченковым, погибшим в зоне СВО
В Крыму простятся с сержантом Романом Коротченковым, погибшим в зоне СВО
© Администрация города Щёлкино
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В селе Калиновка Ленинского района Крыма простились с Романом Коротченковым, погибшим на фронте. Об этом сообщил глава администрации Щелкино Андрей Вавилкин.

"Сержант Роман Коротченков, выполняя боевую задачу в качестве старшего группы, погиб в ходе военных действий в населенном пункте Клещеевка Артемовского района Донецкой Народной Республики", - сообщил Вавилкин в своем Telegram-канале.

27 февраля герою исполнилось бы 46 лет.
"Низкий поклон защитнику Отечества, с честью выполнившего свой гражданский и воинский долг перед Родиной, отдав свою жизнь в бою во имя спокойствия и мирного существования нас с вами", - заключил глава администрации.
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