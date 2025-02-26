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Отдал жизнь за мир: в Ленинском районе простились с героем СВО

Отдал жизнь за мир: в Ленинском районе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Отдал жизнь за мир: в Ленинском районе простились с героем СВО

В селе Калиновка Ленинского района Крыма простились с Романом Коротченковым, погибшим на фронте. Об этом сообщил глава администрации Щелкино Андрей Вавилкин. РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T12:34

2025-02-26T12:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В селе Калиновка Ленинского района Крыма простились с Романом Коротченковым, погибшим на фронте. Об этом сообщил глава администрации Щелкино Андрей Вавилкин.27 февраля герою исполнилось бы 46 лет. "Низкий поклон защитнику Отечества, с честью выполнившего свой гражданский и воинский долг перед Родиной, отдав свою жизнь в бою во имя спокойствия и мирного существования нас с вами", - заключил глава администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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