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Музей Великой Отечественной на Днепре создадут в 2024 году - Володин
Музей Великой Отечественной на Днепре создадут в 2024 году - Володин - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Музей Великой Отечественной на Днепре создадут в 2024 году - Володин
До ноября на истоке Днепра планируют построить музей, в котором будут размещены экспонаты, рассказывающие о боях в годы Великой Отечественной войны в этих... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T12:21
2024-09-08T12:21
2024-09-08T12:21
великая отечественная война
память
история
вячеслав володин
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. До ноября на истоке Днепра планируют построить музей, в котором будут размещены экспонаты, рассказывающие о боях в годы Великой Отечественной войны в этих местах, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он рассказал, что примерно 12 лет назад оказался зимой на истоке Днепра. Спикер Госдумы заметил занесенный снегом обелиск в память о солдатах и офицерах 119-й Красноярской стрелковой дивизии, которая в 41-м сражалась в этом месте с немецко-фашистскими захватчиками.Володин добавил, что на стадии завершения — ландшафтный парк с озером и береговой линией, местами для отдыха, прогулочными зонами и уличным освещением, а также малыми архитектурными формами. Также заканчивается реставрация часовни и колодца, построена купель.Володин добавил, что до конца года откроется небольшая гостиница для желающих там побывать.
https://crimea.ria.ru/20240803/lenin-s-golovoy-shevchenko-na-zhitomirschine-dekomunizirovali-pamyatnik-1139329683.html
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великая отечественная война, память, история, вячеслав володин, государственная дума рф, новости
Музей Великой Отечественной на Днепре создадут в 2024 году - Володин
Володин: в 2024 г могут построить музей Великой Отечественной на истоке Днепра
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. До ноября на истоке Днепра планируют построить музей, в котором будут размещены экспонаты, рассказывающие о боях в годы Великой Отечественной войны в этих местах, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он рассказал, что примерно 12 лет назад оказался зимой на истоке Днепра. Спикер Госдумы заметил занесенный снегом обелиск в память о солдатах и офицерах 119-й Красноярской стрелковой дивизии, которая в 41-м сражалась в этом месте с немецко-фашистскими захватчиками.
"Увиденное привело к решению заняться обустройством истока Днепра, где в 2014 году по благословению Святейшего Патриарха удалось возвести Свято-Владимирский монастырь... В этом году в планах до ноября на истоке построить музей, в котором будут размещены экспонаты, рассказывающие о боях в годы Великой Отечественной войны в этих местах", - написал он в своем Telegram-канале.
Володин добавил, что на стадии завершения — ландшафтный парк с озером и береговой линией, местами для отдыха, прогулочными зонами и уличным освещением, а также малыми архитектурными формами. Также заканчивается реставрация часовни и колодца, построена купель.
"До конца текущего года планируется соединить исток Днепра дорогой с Ржевским мемориалом, расстояние между которыми напрямую 49 километров. На будущий год в планах создание мемориального комплекса в память о наших воинах. Они почти все погибли, защищая Родину", - отметил председатель ГД.
Володин добавил, что до конца года откроется небольшая гостиница для желающих там побывать.