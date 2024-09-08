https://crimea.ria.ru/20240908/muzey-velikoy-otechestvennoy-na-dnepre-sozdadut-v-2024-godu---volodin-1140211940.html

Музей Великой Отечественной на Днепре создадут в 2024 году - Володин

Музей Великой Отечественной на Днепре создадут в 2024 году - Володин - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Музей Великой Отечественной на Днепре создадут в 2024 году - Володин

До ноября на истоке Днепра планируют построить музей, в котором будут размещены экспонаты, рассказывающие о боях в годы Великой Отечественной войны в этих... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T12:21

2024-09-08T12:21

2024-09-08T12:21

великая отечественная война

память

история

вячеслав володин

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. До ноября на истоке Днепра планируют построить музей, в котором будут размещены экспонаты, рассказывающие о боях в годы Великой Отечественной войны в этих местах, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он рассказал, что примерно 12 лет назад оказался зимой на истоке Днепра. Спикер Госдумы заметил занесенный снегом обелиск в память о солдатах и офицерах 119-й Красноярской стрелковой дивизии, которая в 41-м сражалась в этом месте с немецко-фашистскими захватчиками.Володин добавил, что на стадии завершения — ландшафтный парк с озером и береговой линией, местами для отдыха, прогулочными зонами и уличным освещением, а также малыми архитектурными формами. Также заканчивается реставрация часовни и колодца, построена купель.Володин добавил, что до конца года откроется небольшая гостиница для желающих там побывать.

https://crimea.ria.ru/20240803/lenin-s-golovoy-shevchenko-na-zhitomirschine-dekomunizirovali-pamyatnik-1139329683.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война, память, история, вячеслав володин, государственная дума рф, новости