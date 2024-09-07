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Что посмотреть в Бахчисарае – инфографика - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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Инфографика
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Что посмотреть в Бахчисарае – инфографика
Что посмотреть в Бахчисарае – инфографика - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Что посмотреть в Бахчисарае – инфографика
Большинство гостей Крыма считают, что лучшее времяпрепровождение на полуострове – это пляжи и море, и предпочитают ехать на побережье. И не все знают, какие... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T11:11
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бахчисарай
инфографика
туризм в крыму
история
культура
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Большинство гостей Крыма считают, что лучшее времяпрепровождение на полуострове – это пляжи и море, и предпочитают ехать на побережье. И не все знают, какие достопримечательности и красоты скрываются в центральной части Крыма.Скалы причудливых форм, живописные ущелья, горные плато, с вершин которых открываются впечатляющие панорамы, леса, где спеют дикие груши, горные речки, из которых можно пить кристально чистую воду. И, конечно, древние пещерные города и Свято-Успенский монастырь – основной центр православия на полуострове в период Крымского ханства. Это – Бахчисарай, средневековая столица крымских ханов.Что посмотреть и как найти достопримечательности в Бахчисарае – в инфографике РИА Новости Крым.
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бахчисарай, инфографика, туризм в крыму, история, культура
Что посмотреть в Бахчисарае – инфографика

Что посмотреть в Бахчисарае – инфографика

11:11 07.09.2024
 
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Большинство гостей Крыма считают, что лучшее времяпрепровождение на полуострове – это пляжи и море, и предпочитают ехать на побережье. И не все знают, какие достопримечательности и красоты скрываются в центральной части Крыма.
Скалы причудливых форм, живописные ущелья, горные плато, с вершин которых открываются впечатляющие панорамы, леса, где спеют дикие груши, горные речки, из которых можно пить кристально чистую воду. И, конечно, древние пещерные города и Свято-Успенский монастырь – основной центр православия на полуострове в период Крымского ханства. Это – Бахчисарай, средневековая столица крымских ханов.
Что посмотреть и как найти достопримечательности в Бахчисарае – в инфографике РИА Новости Крым.
Что посмотреть в Бахчисарае - инфографикаЧто посмотреть в Бахчисарае - инфографика
  1. 1
    Ханский дворец – бывшая резиденция крымских ханов, построенная в стиле османской архитектуры. Дворец формируется вокруг большого парадного двора, который служит образом райского сада.
  2. 2
    Бахчисарайский зоопарк – место, в котором представлено большое количество экзотических животных: от лам до бегемота, а также историко-культурные и архитектурные достопримечательности Крыма в миниатюре.
  3. 3
    Свято-Успенский мужской монастырь – один из "пещерных монастырей" Крыма, основной центр православия на полуострове в период Крымского ханства. Расположен в отвесной скале возле Бахчисарая. Состоит из нескольких ярусов – на нижнем ярусе пещер расположен дом настоятеля со звонницей, у подпорной стены – небольшая часовня над источником.
  4. 4
    Пещерный город Чуфут-Кале – одно из самых крупных пещерных поселений. Этот средневековый город возник в V-VI веках как византийское укрепление. Он расположен на небольшом плато и окружен глубокими ущельями.
  5. 5
    Бисерный храм – один из самых необычных православных храмов в Крыму. Скит Анастасии Узорешительницы недалеко Бахчисарая – это возродившийся древний монастырь, он находится в узком ущелье Таш-Аир около пещерного города Качи-Кальон.
 
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