https://crimea.ria.ru/20240907/chto-posmotret-v-bakhchisarae--infografika-1139879076.html

Что посмотреть в Бахчисарае – инфографика

Что посмотреть в Бахчисарае – инфографика - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Что посмотреть в Бахчисарае – инфографика

Большинство гостей Крыма считают, что лучшее времяпрепровождение на полуострове – это пляжи и море, и предпочитают ехать на побережье. И не все знают, какие... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T11:11

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2024-09-07T11:11

бахчисарай

инфографика

туризм в крыму

история

культура

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Большинство гостей Крыма считают, что лучшее времяпрепровождение на полуострове – это пляжи и море, и предпочитают ехать на побережье. И не все знают, какие достопримечательности и красоты скрываются в центральной части Крыма.Скалы причудливых форм, живописные ущелья, горные плато, с вершин которых открываются впечатляющие панорамы, леса, где спеют дикие груши, горные речки, из которых можно пить кристально чистую воду. И, конечно, древние пещерные города и Свято-Успенский монастырь – основной центр православия на полуострове в период Крымского ханства. Это – Бахчисарай, средневековая столица крымских ханов.Что посмотреть и как найти достопримечательности в Бахчисарае – в инфографике РИА Новости Крым.

бахчисарай

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарай, инфографика, туризм в крыму, история, культура