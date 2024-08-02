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Четырехчасовая огромная очередь на Крымский мост продолжает расти - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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Четырехчасовая огромная очередь на Крымский мост продолжает расти
Четырехчасовая огромная очередь на Крымский мост продолжает расти - РИА Новости Крым, 02.08.2024
Четырехчасовая огромная очередь на Крымский мост продолжает расти
Перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи пробка продолжает расти, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T10:13
2024-08-02T10:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи пробка продолжает расти, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту.Пробка перед мостом сформировалась еще 1 августа, в девять часов утра досмотра ожидали более 500 автомобилей. К обеду число машин, ожидающих досмотра с обеих сторон, выросло до 1161. Длинные очереди с обеих сторон мостового перехода сохранялись в течение всего дня и стали сокращаться только к вечеру. На протяжении всей ночи количество автомобилей не падало ниже пятисот.В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20240802/raketnaya-ataka-na-sevastopol-atacms-2-avgusta---dannye-k-etomu-chasu-1139309339.html
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, керченский пролив, новости крыма, крым
Четырехчасовая огромная очередь на Крымский мост продолжает расти

В четырехчасовой очереди на Крымский мост стоят 1698 машин

10:13 02.08.2024 (обновлено: 10:14 02.08.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи пробка продолжает расти, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту.
"В очереди со стороны Тамани находятся 1400 транспортных средст. Время ожидания более четырех часов. В очереди со стороны Керчи находится 298 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Пробка перед мостом сформировалась еще 1 августа, в девять часов утра досмотра ожидали более 500 автомобилей. К обеду число машин, ожидающих досмотра с обеих сторон, выросло до 1161. Длинные очереди с обеих сторон мостового перехода сохранялись в течение всего дня и стали сокращаться только к вечеру. На протяжении всей ночи количество автомобилей не падало ниже пятисот.
В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.
В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
08:35
Ракетная атака на Севастополь ATACMS 2 августа - данные к этому часу
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКерчьТаманьКерченский проливНовости КрымаКрым
 
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Заголовок открываемого материала
10:13Четырехчасовая огромная очередь на Крымский мост продолжает расти
09:58Заключившим контракт в зону СВО крымчанам увеличат выплаты
09:48В Крыму подрядчика задержали за хищение 26 млн рублей на объекте ФЦП
09:36Три человека погибли в "лобовом" ДТП в Краснодарском крае
09:21Аксенов поздравил "крылатую пехоту" с профессиональным праздником
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08:46Эскалация на Ближнем Востоке: как Иран ответит Израилю на убийство Хании
08:35Ракетная атака на Севастополь ATACMS 2 августа - данные к этому часу
08:29В Краснодарском крае после атаки дронов тушили пожар в жилом доме
08:10Воздушная атака в Белгородской области – пострадали два человека
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