https://crimea.ria.ru/20240802/chetyrekhchasovaya-ogromnaya-ochered-na-krymskiy-most-prodolzhaet-rasti-1139311474.html

Четырехчасовая огромная очередь на Крымский мост продолжает расти

Четырехчасовая огромная очередь на Крымский мост продолжает расти - РИА Новости Крым, 02.08.2024

Четырехчасовая огромная очередь на Крымский мост продолжает расти

Перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи пробка продолжает расти, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T10:13

2024-08-02T10:13

2024-08-02T10:14

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

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керченский пролив

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи пробка продолжает расти, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту.Пробка перед мостом сформировалась еще 1 августа, в девять часов утра досмотра ожидали более 500 автомобилей. К обеду число машин, ожидающих досмотра с обеих сторон, выросло до 1161. Длинные очереди с обеих сторон мостового перехода сохранялись в течение всего дня и стали сокращаться только к вечеру. На протяжении всей ночи количество автомобилей не падало ниже пятисот.В Крыму был бессрочно введен желтый уровень террористической опасности, поэтому в целях безопасности досмотр транспортных средств на мостовом переходе является обязательной процедурой.В настоящее время по мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Кроме того, добраться с полуострова на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области по маршруту протяженностью 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.

https://crimea.ria.ru/20240802/raketnaya-ataka-na-sevastopol-atacms-2-avgusta---dannye-k-etomu-chasu-1139309339.html

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2024

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