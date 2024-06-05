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Тропическая воздушная масса над Крымом: чего ждать от погоды в среду - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Тропическая воздушная масса над Крымом: чего ждать от погоды в среду
Тропическая воздушная масса над Крымом: чего ждать от погоды в среду - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Тропическая воздушная масса над Крымом: чего ждать от погоды в среду
В среду в Крыму благодаря господству тропической воздушной массы сохранится аномально жаркая и сухая погода. В южных и восточных районах Крыма сохранится... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T00:01
2024-06-05T00:01
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря господству тропической воздушной массы сохранится аномально жаркая и сухая погода. В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +17 до +21, днем от +24 до +30 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240604/v-krymu-obyavleno-novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1137831423.html
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тропическая воздушная масса над Крымом: чего ждать от погоды в среду

В Крыму в среду сохранится аномально жаркая погода

00:01 05.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДети купаются в городском фонтане
Дети купаются в городском фонтане - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря господству тропической воздушной массы сохранится аномально жаркая и сухая погода. В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19, днем +30…+35 градусов, на побережье и в горах +23…+28", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30...+32.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +17 до +21, днем от +24 до +30 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Лесной пожар в Шимановском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Вчера, 11:34
В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Тропическая воздушная масса над Крымом: чего ждать от погоды в среду
00:00Какой сегодня праздник: 5 июня
23:59Россия, Китай и Иран сделали совместное заявление по ядерной сделке
23:02Главное за день: 4 июня
22:37ВСУ атаковали автобус в Белгородской области: есть пострадавшие
22:24Путин поручил не тянуть с мерами поддержки сельхозпроизводителей
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