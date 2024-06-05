https://crimea.ria.ru/20240605/tropicheskaya-vozdushnaya-massa-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-sredu-1137834283.html

Тропическая воздушная масса над Крымом: чего ждать от погоды в среду

Тропическая воздушная масса над Крымом: чего ждать от погоды в среду - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Тропическая воздушная масса над Крымом: чего ждать от погоды в среду

В среду в Крыму благодаря господству тропической воздушной массы сохранится аномально жаркая и сухая погода. В южных и восточных районах Крыма сохранится... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T00:01

2024-06-05T00:01

2024-06-05T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму благодаря господству тропической воздушной массы сохранится аномально жаркая и сухая погода. В южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В степных и предгорных районах Крыма ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +30...+32.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +28…+30 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +17 до +21, днем от +24 до +30 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240604/v-krymu-obyavleno-novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1137831423.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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