https://crimea.ria.ru/20240421/pochemu-vesnoy-silnee-vypadayut-volosy-1122838968.html

Почему весной сильнее выпадают волосы и как это остановить – врач

Почему весной сильнее выпадают волосы и как это остановить – врач - РИА Новости Крым, 21.04.2024

Почему весной сильнее выпадают волосы и как это остановить – врач

Весной из-за авитаминоза, обострения психических расстройств и гормональных колебаний у многих людей может увеличиться интенсивность выпадения волос, риску... РИА Новости Крым, 21.04.2024

2024-04-21T21:41

2024-04-21T21:41

2024-04-21T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Весной из-за авитаминоза, обострения психических расстройств и гормональных колебаний у многих людей может увеличиться интенсивность выпадения волос, риску подвержены как женщины, так и мужчины. Об этом рассказала врач-трихолог Ольга Симонова. По ее словам, нередко выпадению волос способствуют резкие перепады температуры, свойственные началу весеннего периода.Немаловажным фактором является обострение ряда психических заболеваний и расстройств. Здоровые люди также в группе риска из-за гормональных скачков в это время. Симонова обратила внимание, что данная проблема может затронуть как мужчин, так и женщин, но первые начинают обращать внимание на свои волосы только после образования плеши, констатировала трихолог.Она рекомендовала обращаться к специалисту сразу после того, как выпавшие волосы появляются на одежде и на подушке. В зависимости от причин возникновения проблем, пациенту подберут соответствующую терапию. Возможно как использование симуляторов роста, так и антиандрогенные препараты, уточнила Симонова.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению экспертов, от выпадения волос может спасти регулярное нанесение на кожу головы лукового мусса с добавлением лимонного сока.

https://crimea.ria.ru/20211202/vrach-nazvala-yagodu-ot-zaporov-i-sedykh-volos-1121616112.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье, общество, витамины, здоровое питание, красота и здоровье