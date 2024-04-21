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Почему весной сильнее выпадают волосы и как это остановить – врач - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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Почему весной сильнее выпадают волосы и как это остановить – врач
Почему весной сильнее выпадают волосы и как это остановить – врач - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Почему весной сильнее выпадают волосы и как это остановить – врач
Весной из-за авитаминоза, обострения психических расстройств и гормональных колебаний у многих людей может увеличиться интенсивность выпадения волос, риску... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T21:41
2024-04-21T21:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Весной из-за авитаминоза, обострения психических расстройств и гормональных колебаний у многих людей может увеличиться интенсивность выпадения волос, риску подвержены как женщины, так и мужчины. Об этом рассказала врач-трихолог Ольга Симонова. По ее словам, нередко выпадению волос способствуют резкие перепады температуры, свойственные началу весеннего периода.Немаловажным фактором является обострение ряда психических заболеваний и расстройств. Здоровые люди также в группе риска из-за гормональных скачков в это время. Симонова обратила внимание, что данная проблема может затронуть как мужчин, так и женщин, но первые начинают обращать внимание на свои волосы только после образования плеши, констатировала трихолог.Она рекомендовала обращаться к специалисту сразу после того, как выпавшие волосы появляются на одежде и на подушке. В зависимости от причин возникновения проблем, пациенту подберут соответствующую терапию. Возможно как использование симуляторов роста, так и антиандрогенные препараты, уточнила Симонова.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению экспертов, от выпадения волос может спасти регулярное нанесение на кожу головы лукового мусса с добавлением лимонного сока.
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совет эксперта, здоровье, общество, витамины, здоровое питание, красота и здоровье
Почему весной сильнее выпадают волосы и как это остановить – врач

Волосы весной могут выпадать из-за авитаминоза и гормональных скачков – трихолог

21:41 21.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПарикмахерская
Парикмахерская - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Весной из-за авитаминоза, обострения психических расстройств и гормональных колебаний у многих людей может увеличиться интенсивность выпадения волос, риску подвержены как женщины, так и мужчины. Об этом рассказала врач-трихолог Ольга Симонова.
По ее словам, нередко выпадению волос способствуют резкие перепады температуры, свойственные началу весеннего периода.

"Неустойчивый режим температуры (то холод, то жара) тоже негативно воздействует на густоту и рост нашего волосяного покрова. Капилляры сужаются, волосы перестают получать витамины, которые снабжают их полезными волокнами, и начинается выпадение", – пояснила Симонова.

Немаловажным фактором является обострение ряда психических заболеваний и расстройств. Здоровые люди также в группе риска из-за гормональных скачков в это время. Симонова обратила внимание, что данная проблема может затронуть как мужчин, так и женщин, но первые начинают обращать внимание на свои волосы только после образования плеши, констатировала трихолог.
Она рекомендовала обращаться к специалисту сразу после того, как выпавшие волосы появляются на одежде и на подушке. В зависимости от причин возникновения проблем, пациенту подберут соответствующую терапию. Возможно как использование симуляторов роста, так и антиандрогенные препараты, уточнила Симонова.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению экспертов, от выпадения волос может спасти регулярное нанесение на кожу головы лукового мусса с добавлением лимонного сока.
Киви
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