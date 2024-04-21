https://crimea.ria.ru/20240421/pochemu-vesnoy-silnee-vypadayut-volosy-1122838968.html
Почему весной сильнее выпадают волосы и как это остановить – врач
Почему весной сильнее выпадают волосы и как это остановить – врач - РИА Новости Крым, 21.04.2024
Почему весной сильнее выпадают волосы и как это остановить – врач
Весной из-за авитаминоза, обострения психических расстройств и гормональных колебаний у многих людей может увеличиться интенсивность выпадения волос, риску... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T21:41
2024-04-21T21:41
2024-04-21T21:41
совет эксперта
здоровье
общество
витамины
здоровое питание
красота и здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111829/30/1118293048_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a44bbfe074d4772b2977fb21a469f648.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Весной из-за авитаминоза, обострения психических расстройств и гормональных колебаний у многих людей может увеличиться интенсивность выпадения волос, риску подвержены как женщины, так и мужчины. Об этом рассказала врач-трихолог Ольга Симонова. По ее словам, нередко выпадению волос способствуют резкие перепады температуры, свойственные началу весеннего периода.Немаловажным фактором является обострение ряда психических заболеваний и расстройств. Здоровые люди также в группе риска из-за гормональных скачков в это время. Симонова обратила внимание, что данная проблема может затронуть как мужчин, так и женщин, но первые начинают обращать внимание на свои волосы только после образования плеши, констатировала трихолог.Она рекомендовала обращаться к специалисту сразу после того, как выпавшие волосы появляются на одежде и на подушке. В зависимости от причин возникновения проблем, пациенту подберут соответствующую терапию. Возможно как использование симуляторов роста, так и антиандрогенные препараты, уточнила Симонова.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, по мнению экспертов, от выпадения волос может спасти регулярное нанесение на кожу головы лукового мусса с добавлением лимонного сока.
https://crimea.ria.ru/20211202/vrach-nazvala-yagodu-ot-zaporov-i-sedykh-volos-1121616112.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111829/30/1118293048_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c15cc0c2ac965b4f8c43519cb6b6e7ff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет эксперта, здоровье, общество, витамины, здоровое питание, красота и здоровье
Почему весной сильнее выпадают волосы и как это остановить – врач
Волосы весной могут выпадать из-за авитаминоза и гормональных скачков – трихолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Весной из-за авитаминоза, обострения психических расстройств и гормональных колебаний у многих людей может увеличиться интенсивность выпадения волос, риску подвержены как женщины, так и мужчины. Об этом рассказала врач-трихолог Ольга Симонова.
По ее словам, нередко выпадению волос способствуют резкие перепады температуры, свойственные началу весеннего периода.
"Неустойчивый режим температуры (то холод, то жара) тоже негативно воздействует на густоту и рост нашего волосяного покрова. Капилляры сужаются, волосы перестают получать витамины, которые снабжают их полезными волокнами, и начинается выпадение", – пояснила Симонова.
Немаловажным фактором является обострение ряда психических заболеваний и расстройств. Здоровые люди также в группе риска из-за гормональных скачков в это время. Симонова обратила внимание, что данная проблема может затронуть как мужчин, так и женщин, но первые начинают обращать внимание на свои волосы только после образования плеши, констатировала трихолог.
Она рекомендовала обращаться к специалисту сразу после того, как выпавшие волосы появляются на одежде и на подушке. В зависимости от причин возникновения проблем, пациенту подберут соответствующую терапию. Возможно как использование симуляторов роста, так и антиандрогенные препараты, уточнила Симонова.