https://crimea.ria.ru/20240413/kuklachev-nakhoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-posle-infarkta---zapashnyy-1136520563.html
Куклачев находится в тяжелом состоянии после инфаркта - Запашный
Куклачев находится в тяжелом состоянии после инфаркта - Запашный - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Куклачев находится в тяжелом состоянии после инфаркта - Запашный
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T09:55
2024-04-13T09:55
2024-04-13T09:56
эдгард запашный
юрий куклачев
происшествия
россия
культура
москва
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0d/1136520344_73:453:2906:2047_1920x0_80_0_0_febe5b5a67ca68c01acbe4e1cb3a262d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард Запашный.Куклачеву в пятницу стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Запашный сообщал, что, предварительно, у Куклачева произошел инфаркт.Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
https://crimea.ria.ru/20210708/Kuklachev-s-zhenoy-otmetili-zolotuyu-svadbu-v-Yalte-1119780351.html
россия
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0d/1136520344_822:429:2980:2047_1920x0_80_0_0_efa949c8c0bdff61e2de4e213d616afd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эдгард запашный, юрий куклачев, происшествия, россия, культура, москва, новости
Куклачев находится в тяжелом состоянии после инфаркта - Запашный
Куклачев находится в тяжелом стабильном состоянии после обширного инфаркта - Запашный
09:55 13.04.2024 (обновлено: 09:56 13.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард Запашный.
Куклачеву в пятницу стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Запашный сообщал, что, предварительно, у Куклачева произошел инфаркт.
"Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт", - написал Запашный в своем Telegram-канале.
Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).