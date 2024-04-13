https://crimea.ria.ru/20240413/kuklachev-nakhoditsya-v-tyazhelom-sostoyanii-posle-infarkta---zapashnyy-1136520563.html

Куклачев находится в тяжелом состоянии после инфаркта - Запашный

Куклачев находится в тяжелом состоянии после инфаркта - Запашный - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Куклачев находится в тяжелом состоянии после инфаркта - Запашный

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T09:55

2024-04-13T09:55

2024-04-13T09:56

эдгард запашный

юрий куклачев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард Запашный.Куклачеву в пятницу стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Запашный сообщал, что, предварительно, у Куклачева произошел инфаркт.Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).

https://crimea.ria.ru/20210708/Kuklachev-s-zhenoy-otmetili-zolotuyu-svadbu-v-Yalte-1119780351.html

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эдгард запашный, юрий куклачев, происшествия, россия, культура, москва, новости