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Куклачев находится в тяжелом состоянии после инфаркта - Запашный - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Куклачев находится в тяжелом состоянии после инфаркта - Запашный
Куклачев находится в тяжелом состоянии после инфаркта - Запашный - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Куклачев находится в тяжелом состоянии после инфаркта - Запашный
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T09:55
2024-04-13T09:56
эдгард запашный
юрий куклачев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард Запашный.Куклачеву в пятницу стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Запашный сообщал, что, предварительно, у Куклачева произошел инфаркт.Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
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эдгард запашный, юрий куклачев, происшествия, россия, культура, москва, новости
Куклачев находится в тяжелом состоянии после инфаркта - Запашный

Куклачев находится в тяжелом стабильном состоянии после обширного инфаркта - Запашный

09:55 13.04.2024 (обновлено: 09:56 13.04.2024)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкЮрий Куклачев
Юрий Куклачев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Народный артист РСФСР Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии, у него обширный инфаркт, сообщил глава Большого московского цирка Эдгард Запашный.
Куклачеву в пятницу стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста. Запашный сообщал, что, предварительно, у Куклачева произошел инфаркт.
"Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт", - написал Запашный в своем Telegram-канале.
Российский клоун и дрессировщик, народный артист РСФСР Куклачев родился 12 апреля 1949 года. С 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре. В 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года руководит собственным театром дрессированных кошек. Он стал первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками. Театр удостоен множества международных наград, в числе которых Золотой кубок и звание "Самый оригинальный театр мира", полученные во время парижских гастролей. Жизни и творчеству Юрия Куклачева посвящены документальные фильмы "С улыбкой доброй" (1980, режиссер Юрий Дубравин) и "Кот и клоун" (1984, Сергей Вологдин).
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