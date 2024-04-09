https://crimea.ria.ru/20240409/ustanovlena-lichnost-podozrevaemogo-v-napadenii-na-politseyskikh-1136401941.html

Установлена личность подозреваемого в нападении на полицейских

Установлена личность подозреваемого в нападении на полицейских - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Установлена личность подозреваемого в нападении на полицейских

МВД установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково, сообщает представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T16:13

2024-04-09T16:13

2024-04-09T16:13

подмосковье

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

новости

полиция

оружие

наркотики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. МВД установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково, сообщает представитель ведомства Ирина Волк.Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 317 УК РФ."За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию", – добавила представитель МВД.Ирина Волк предупредила, что злоумышленник может быть вооружен, "следует соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не предпринимать самостоятельные попытки задержания".7 апреля в Щелково Московской области наркосбытчик расстрелял двоих полицейских, которые пытались его задержать. Один из правоохранителей от ранений скончался до приезда скорой.

подмосковье

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, новости, полиция, оружие, наркотики