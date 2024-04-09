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Установлена личность подозреваемого в нападении на полицейских
Установлена личность подозреваемого в нападении на полицейских - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Установлена личность подозреваемого в нападении на полицейских
МВД установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково, сообщает представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T16:13
2024-04-09T16:13
2024-04-09T16:13
подмосковье
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
новости
полиция
оружие
наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. МВД установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково, сообщает представитель ведомства Ирина Волк.Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 317 УК РФ."За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию", – добавила представитель МВД.Ирина Волк предупредила, что злоумышленник может быть вооружен, "следует соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не предпринимать самостоятельные попытки задержания".7 апреля в Щелково Московской области наркосбытчик расстрелял двоих полицейских, которые пытались его задержать. Один из правоохранителей от ранений скончался до приезда скорой.
подмосковье
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подмосковье, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, новости, полиция, оружие, наркотики
Установлена личность подозреваемого в нападении на полицейских
МВД установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. МВД установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково, сообщает представитель ведомства Ирина Волк.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД России установили личность подозреваемого в нападении на полицейских отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России "Щелковское" Московской области, в результате которого один из сотрудников полиции погиб, другой получил тяжелые ранения", – написала она в своем Telegram-канале.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 317 УК РФ.
"За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию", – добавила представитель МВД.
Ирина Волк предупредила, что злоумышленник может быть вооружен, "следует соблюдать осторожность, не вступать с ним в диалог и не предпринимать самостоятельные попытки задержания".
7 апреля в Щелково Московской области наркосбытчик расстрелял
двоих полицейских, которые пытались его задержать. Один из правоохранителей от ранений скончался до приезда скорой.