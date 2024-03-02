https://crimea.ria.ru/20240302/putin-i-lukashenko-obsudili-klyuchevye-aspekty-mezhdunarodnoy-obstanovki-1135360830.html

Путин и Лукашенко обсудили ключевые аспекты международной обстановки

Путин и Лукашенко обсудили ключевые аспекты международной обстановки - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Путин и Лукашенко обсудили ключевые аспекты международной обстановки

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подробно обсудили по телефону актуальные вопросы развития отношений, а также ключевые РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T16:01

2024-03-02T16:01

2024-03-02T16:04

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

белоруссия

россия

политика

новости

кремль

организация договора о коллективной безопасности (одкб)

евразэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_dd1b686222c72d3647e0d4289aad6a65.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подробно обсудили по телефону актуальные вопросы развития отношений, а также ключевые аспекты международной обстановки, сообщает пресс-служба Кремля.В свою очередь пресс-служба белорусского президента подтвердила, что состоялся телефонный разговор президентов, в ходе которого главы государств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, подвели итоги состоявшихся ранее мероприятий и контактов на высшем уровне."Это в том числе встреча в Казани, заседание Высшего госсовета Союзного государства. Намечены перспективы на ближайшее будущее в развитии двусторонних отношений. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили проблематику в работе интеграционных структур - Евразийского экономического союза, ОДКБ и других форматов", - приводит агентство Белта сообщение пресс-службы главы белорусского государства.Согласно сообщению, президенты также обсудили наиболее актуальные международные темы и ситуацию в регионе, перспективы ее развития.

https://crimea.ria.ru/20240129/putin-i-lukashenko-podpisali-plan-razvitiya-soyuznogo-gosudarstva-1134541991.html

белоруссия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, политика, новости, кремль, организация договора о коллективной безопасности (одкб), евразэс