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Путин и Лукашенко обсудили ключевые аспекты международной обстановки - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Путин и Лукашенко обсудили ключевые аспекты международной обстановки
Путин и Лукашенко обсудили ключевые аспекты международной обстановки - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Путин и Лукашенко обсудили ключевые аспекты международной обстановки
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подробно обсудили по телефону актуальные вопросы развития отношений, а также ключевые РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T16:01
2024-03-02T16:04
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
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политика
новости
кремль
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подробно обсудили по телефону актуальные вопросы развития отношений, а также ключевые аспекты международной обстановки, сообщает пресс-служба Кремля.В свою очередь пресс-служба белорусского президента подтвердила, что состоялся телефонный разговор президентов, в ходе которого главы государств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, подвели итоги состоявшихся ранее мероприятий и контактов на высшем уровне."Это в том числе встреча в Казани, заседание Высшего госсовета Союзного государства. Намечены перспективы на ближайшее будущее в развитии двусторонних отношений. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили проблематику в работе интеграционных структур - Евразийского экономического союза, ОДКБ и других форматов", - приводит агентство Белта сообщение пресс-службы главы белорусского государства.Согласно сообщению, президенты также обсудили наиболее актуальные международные темы и ситуацию в регионе, перспективы ее развития.
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, политика, новости, кремль, организация договора о коллективной безопасности (одкб), евразэс
Путин и Лукашенко обсудили ключевые аспекты международной обстановки

Путин и Лукашенко обсудили ключевые аспекты международной обстановки - Кремль

16:01 02.03.2024 (обновлено: 16:04 02.03.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подробно обсудили по телефону актуальные вопросы развития отношений, а также ключевые аспекты международной обстановки, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также ключевые аспекты международной обстановки", - говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-служба белорусского президента подтвердила, что состоялся телефонный разговор президентов, в ходе которого главы государств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, подвели итоги состоявшихся ранее мероприятий и контактов на высшем уровне.
"Это в том числе встреча в Казани, заседание Высшего госсовета Союзного государства. Намечены перспективы на ближайшее будущее в развитии двусторонних отношений. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили проблематику в работе интеграционных структур - Евразийского экономического союза, ОДКБ и других форматов", - приводит агентство Белта сообщение пресс-службы главы белорусского государства.
Согласно сообщению, президенты также обсудили наиболее актуальные международные темы и ситуацию в регионе, перспективы ее развития.
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Владимир Путин (политик)Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоБелоруссияРоссияПолитикаНовостиКремльОрганизация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)ЕврАзЭС
 
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