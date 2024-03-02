https://crimea.ria.ru/20240302/putin-i-lukashenko-obsudili-klyuchevye-aspekty-mezhdunarodnoy-obstanovki-1135360830.html
Путин и Лукашенко обсудили ключевые аспекты международной обстановки
Путин и Лукашенко обсудили ключевые аспекты международной обстановки - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Путин и Лукашенко обсудили ключевые аспекты международной обстановки
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подробно обсудили по телефону актуальные вопросы развития отношений, а также ключевые РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T16:01
2024-03-02T16:01
2024-03-02T16:04
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подробно обсудили по телефону актуальные вопросы развития отношений, а также ключевые аспекты международной обстановки, сообщает пресс-служба Кремля.В свою очередь пресс-служба белорусского президента подтвердила, что состоялся телефонный разговор президентов, в ходе которого главы государств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, подвели итоги состоявшихся ранее мероприятий и контактов на высшем уровне."Это в том числе встреча в Казани, заседание Высшего госсовета Союзного государства. Намечены перспективы на ближайшее будущее в развитии двусторонних отношений. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили проблематику в работе интеграционных структур - Евразийского экономического союза, ОДКБ и других форматов", - приводит агентство Белта сообщение пресс-службы главы белорусского государства.Согласно сообщению, президенты также обсудили наиболее актуальные международные темы и ситуацию в регионе, перспективы ее развития.
https://crimea.ria.ru/20240129/putin-i-lukashenko-podpisali-plan-razvitiya-soyuznogo-gosudarstva-1134541991.html
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, политика, новости, кремль, организация договора о коллективной безопасности (одкб), евразэс
Путин и Лукашенко обсудили ключевые аспекты международной обстановки
Путин и Лукашенко обсудили ключевые аспекты международной обстановки - Кремль
16:01 02.03.2024 (обновлено: 16:04 02.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подробно обсудили по телефону актуальные вопросы развития отношений, а также ключевые аспекты международной обстановки, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также ключевые аспекты международной обстановки", - говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-служба белорусского президента подтвердила, что состоялся телефонный разговор президентов, в ходе которого главы государств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, подвели итоги состоявшихся ранее мероприятий и контактов на высшем уровне.
"Это в том числе встреча в Казани, заседание Высшего госсовета Союзного государства. Намечены перспективы на ближайшее будущее в развитии двусторонних отношений. Кроме того, Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили проблематику в работе интеграционных структур - Евразийского экономического союза, ОДКБ и других форматов", - приводит агентство Белта сообщение пресс-службы главы белорусского государства.
Согласно сообщению, президенты также обсудили наиболее актуальные международные темы и ситуацию в регионе, перспективы ее развития.