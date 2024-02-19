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Крымская весна: новый вектор в истории полуострова - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Крымская весна: новый вектор в истории полуострова
Крымская весна: новый вектор в истории полуострова - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Крымская весна: новый вектор в истории полуострова
Видеомост Москва - Симферополь
2024-02-19T11:00
2024-02-15T15:27
пресс-центр
сергей тарасов
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля - 11.00. Видеомост в формате Москва-Симферополь "Крымская весна: новый вектор в истории полуострова".Участник в Москве:— депутат Государственной Думы Михаил ШЕРЕМЕТ.Участники в Симферополе:— депутат Государственного Совета РК, председатель общественной организации "Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн – воинов-интернационалистов" Сергей ТАРАСОВ;— депутат Государственного Совета РК, председатель общественной организации "Союз ветеранов сводного полка Народного ополчения Республики Крым" Армен МАРТОЯН.События февраля — марта 2014 года положили начало новому этапу в истории Крыма, который 18 марта официально вошел в состав Российской Федерации. Пока в Киеве сторонники Евромайдана устраивали митинги, закидывали "коктейлями Молотова" бойцов "Беркута", жители тогда еще автономии четко понимали, что с новой украинской властью крымчанам не по пути и надо выбирать сторону России. События вызвали широкий резонанс и враждебность стран коллективного Запада.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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96
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пресс-центр, сергей тарасов, михаил шеремет

Крымская весна: новый вектор в истории полуострова

11:00 19.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкРабочие снимают вывеску Верховной Рады Автономной республики Крым на украинском языке.
Рабочие снимают вывеску Верховной Рады Автономной республики Крым на украинском языке. - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Алексей Ничукин
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Видеомост Москва - Симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля - 11.00. Видеомост в формате Москва-Симферополь "Крымская весна: новый вектор в истории полуострова".
Участник в Москве:
— депутат Государственной Думы Михаил ШЕРЕМЕТ.
Участники в Симферополе:
— депутат Государственного Совета РК, председатель общественной организации "Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн – воинов-интернационалистов" Сергей ТАРАСОВ;
— депутат Государственного Совета РК, председатель общественной организации "Союз ветеранов сводного полка Народного ополчения Республики Крым" Армен МАРТОЯН.
События февраля — марта 2014 года положили начало новому этапу в истории Крыма, который 18 марта официально вошел в состав Российской Федерации. Пока в Киеве сторонники Евромайдана устраивали митинги, закидывали "коктейлями Молотова" бойцов "Беркута", жители тогда еще автономии четко понимали, что с новой украинской властью крымчанам не по пути и надо выбирать сторону России. События вызвали широкий резонанс и враждебность стран коллективного Запада.
Можно ли было избежать государственного переворота на Украине? Что было бы с Крымом и Севастополем, если бы не вмешалась Россия? Какую роль сыграли силы народного ополчения в Крымской весне?
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центрСергей ТарасовМихаил Шеремет
 
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