https://crimea.ria.ru/20240219/krymskaya-vesna-novyy-vektor-v-istorii-poluostrova-1134971318.html

Крымская весна: новый вектор в истории полуострова

Крымская весна: новый вектор в истории полуострова - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Крымская весна: новый вектор в истории полуострова

Видеомост Москва - Симферополь

2024-02-19T11:00

2024-02-19T11:00

2024-02-15T15:27

пресс-центр

сергей тарасов

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля - 11.00. Видеомост в формате Москва-Симферополь "Крымская весна: новый вектор в истории полуострова".Участник в Москве:— депутат Государственной Думы Михаил ШЕРЕМЕТ.Участники в Симферополе:— депутат Государственного Совета РК, председатель общественной организации "Объединенный Крымский союз ветеранов Афганистана и других локальных войн – воинов-интернационалистов" Сергей ТАРАСОВ;— депутат Государственного Совета РК, председатель общественной организации "Союз ветеранов сводного полка Народного ополчения Республики Крым" Армен МАРТОЯН.События февраля — марта 2014 года положили начало новому этапу в истории Крыма, который 18 марта официально вошел в состав Российской Федерации. Пока в Киеве сторонники Евромайдана устраивали митинги, закидывали "коктейлями Молотова" бойцов "Беркута", жители тогда еще автономии четко понимали, что с новой украинской властью крымчанам не по пути и надо выбирать сторону России. События вызвали широкий резонанс и враждебность стран коллективного Запада.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, сергей тарасов, михаил шеремет