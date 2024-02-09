https://crimea.ria.ru/20240209/kakoy-segodnya-prazdnik-9-fevralya-1134724898.html
Какой сегодня праздник: 9 февраля
Какой сегодня праздник: 9 февраля - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Какой сегодня праздник: 9 февраля
9 февраля мир поздравляет стоматологов, а в России празднуют День гражданской авиации. РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T00:00
2024-02-09T00:00
2024-02-09T00:00
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. 9 февраля мир поздравляет стоматологов, а в России празднуют День гражданской авиации.Что празднуют в РоссииСвой профессиональный праздник отмечают сотрудники гражданской авиации. Именно в этот день в 1923 году в России официально появился гражданский воздушный флот, в чьи задачи вошла перевозка пассажиров. Первый авиарейс с пассажирами на борту связал Москву и Нижний Новгород.Международный день стоматолога основан в день памяти христианской мученицы Аполлонии Александрийской, считающейся покровительницей как всех, кто мучается от зубной боли, так и врачей, призванных эту боль устранять. Суть праздника – выразить благодарность специалистам и привлечь внимание общественности к актуальным проблемам стоматологии.Еще сегодня можно отметить Международный день пиццы и Международный день "На работу на велосипеде". Именины у Иоанна, Петра, Дмитрия, Ивана.Знаменательные событияВ 1895 году американский учитель физкультуры Уильям Морган придумал новую спортивную игру с мячом – волейбол.В 1897 году состоялась Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. Численность населения страны тогда составила 125 680 682 жителя.В 1920 году 50 государств, включая Россию, подписали трактат о Шпицбергене. Согласно документу, архипелаг перешел под управление Норвегии, а государства-участники договора получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена.Кто родился9 февраля 1783 года родился русский поэт Василий Жуковский. Жуковского наряду с Константином Батюшковым считают основоположником русской поэтической лирики. Известные произведения поэта: "Певец во стане русских воинов", "Светлана", "Элевзинский праздник". Именно Жуковский является автором слов гимна Российской империи "Боже, Царя храни!"В 1846 году на свет появился немецкий инженер-конструктор Вильгельм Майбах. Он является разработчиком первого автомобиля торговой марки "Mercedes" и создателем первого мотоцикла. Ему принадлежала фирма "Моторостроение Майбаха", которая производила моторы "Цеппелин" и автомобили класса "люкс".Также 9 февраля родились журналист и телеведущий Алексей Пиманов, семикратная чемпионка Европы фигуристка Ирина Слуцкая, нападающий сборной России по футболу Федор Смолов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, праздники и памятные даты, новости
Какой сегодня праздник: 9 февраля
Что празднуют в России и в мире в пятницу, 9 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. 9 февраля мир поздравляет стоматологов, а в России празднуют День гражданской авиации.
Что празднуют в России
Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники гражданской авиации. Именно в этот день в 1923 году в России официально появился гражданский воздушный флот, в чьи задачи вошла перевозка пассажиров. Первый авиарейс с пассажирами на борту связал Москву и Нижний Новгород.
Международный день стоматолога основан в день памяти христианской мученицы Аполлонии Александрийской, считающейся покровительницей как всех, кто мучается от зубной боли, так и врачей, призванных эту боль устранять. Суть праздника – выразить благодарность специалистам и привлечь внимание общественности к актуальным проблемам стоматологии.
Еще сегодня можно отметить Международный день пиццы и Международный день "На работу на велосипеде". Именины у Иоанна, Петра, Дмитрия, Ивана.
Знаменательные события
В 1895 году американский учитель физкультуры Уильям Морган придумал новую спортивную игру с мячом – волейбол.
В 1897 году состоялась Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. Численность населения страны тогда составила 125 680 682 жителя.
В 1920 году 50 государств, включая Россию, подписали трактат о Шпицбергене. Согласно документу, архипелаг перешел под управление Норвегии, а государства-участники договора получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена.
9 февраля 1783 года родился русский поэт Василий Жуковский. Жуковского наряду с Константином Батюшковым считают основоположником русской поэтической лирики. Известные произведения поэта: "Певец во стане русских воинов", "Светлана", "Элевзинский праздник". Именно Жуковский является автором слов гимна Российской империи "Боже, Царя храни!"
В 1846 году на свет появился немецкий инженер-конструктор Вильгельм Майбах. Он является разработчиком первого автомобиля торговой марки "Mercedes" и создателем первого мотоцикла. Ему принадлежала фирма "Моторостроение Майбаха", которая производила моторы "Цеппелин" и автомобили класса "люкс".
Также 9 февраля родились журналист и телеведущий Алексей Пиманов, семикратная чемпионка Европы фигуристка Ирина Слуцкая, нападающий сборной России по футболу Федор Смолов.